السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تدمير 30% من غزة خلال العدوان

القصف على غزة
القصف على غزة
أظهرتْ صورٌ التقطتْها أقمارٌ صناعيّةٌ وحلّلها مركزٌ تابعٌ للأمم المتحدة أنَّ 30 بالمئة من المباني في قطاع غزةَ دُمّرت كُليًا أو جزئيًّا خلال الهجوم الإسرائيليّ على القطاع الفلسطينيّ المكتظّ بالسكان.اضافة اعلان

وأطلقت إسرائيلُ عدوانًا عسكريًّا غاشمًا في السابع من أكتوبر.
وذكرت السلطاتُ الصحيّةُ في القطاع أنّ أكثرَ من 27 ألفَ فلسطيني استُشهدوا جرَّاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي، الذي أدَّى كذلك إلى تدمير أحياء بأكملها في القطاع، بما يشمل الكثيرَ من منشآت البنية التحتية المدنية.
وقالَ مركزُ الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات): «تضرَّر 69147 مبنى إجمالًا، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة».
وأضافَ المركزُ: إنَّ 22131 من مباني القطاع الفلسطينيّ دُمّرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار مُتوسطة. واستعان المركزُ بصور الأقمار الصناعية المُلتقطة في الفترة من السادس إلى السابع من يناير، وقارنها بستّ مجموعات أخرى من الصور يعود تاريخ بعضِها إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي.
وذكر المركز أنَّ أكبر حجم للأضرار كان في مدينتَي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق.
وتعرَّض 10280 مبنى لأضرار في غزة و11894 في خان يونس، مقارنة بالتحليل السابق الذي أجراه المركز استنادًا إلى صور ملتقطة في 26 نوفمبر. وأظهر التحليل أيضًا تضرر نحو 93800 وَحدة سكنية في قطاع غزة.
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