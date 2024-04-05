الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب: إسرائيل تخسر معركة العلاقات العامة وعليها وقف الحرب

ترامب
ترامب
دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إسرائيل لوقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة.
وفي تصريح لإحدى الإذاعات في نيويورك انتقد ترامب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، محذرا حكومة نتنياهو من استمرار الهجوم على غزة، وقال "دعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس".اضافة اعلان
وتعليقا على نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب "الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار.. إنهم يبثون كل ليلة شريطا لمبنى يتم تدميره.. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة".
وحذر الرئيس الأميركي السابق إسرائيل من أنها مستمرة في خسارة جزء كبير من العالم، وخسارة الكثير من الدعم.
وكثيرا ما يصف ترامب نفسه بأنه حليف مخلص لإسرائيل، مذكرا بقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة عصفت بالقطاع.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
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