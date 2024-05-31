 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب: المحاكمات هدفها إعاقة حملتي الانتخابية

دودنالد ترامب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المحاكمات التي يخضع لها حالياً هدفها إعاقته عن استكمال حملته الانتخابية كمرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، كاشفاً أنه سيستأنف الحكم بإدانته الصادر من محكمة في نيويورك.

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يأتي هذا بعدما دانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة له في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعه أموالاً، لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وفي كلمة ألقاها من برجه في مانهاتن غداة إصدار هيئة المحلفين في نيويورك قرارها التاريخي بإدانته بتهم جنائية، في خطوة غير مسبوقة بحق رئيس أميركي سابق، قال ترامب إن "أميركا في أسوأ حالاتها"، مضيفاً: "لم يتعرض أي مرشح سياسي لما تعرضت له".
وتابع ترامب: "المحاكمات ضدي تتم من قبل (الرئيس الأميركي جو) بايدن وفريقه"، مضيفاً أنه يتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي.

وشدد على أن المحاكمة التي يخضع لها في نيويورك "غير عادلة"، مضيفاً: "كنت أرغب في تغيير القاضي بالمحاكمة في نيويورك.. كما أن المدعي العام في نيويورك فاشل".
وشدد على أنه لم يقم بتزوير السجلات التجارية، مكرراً: "الاتهامات ضدي باطلة، ويمكن فحص كل سجلاتي التجارية".

ورأى أن المحاكمات هدفها سياسي، قائلاً: "المحاكمات هدفها إعاقتي عن استكمال الحملة الانتخابية". وكشف أنه سيستأنف الحكم بإدانته.
وعاد وكرر اتهامه للقاضي في محكمة مانهاتن قائلاً إن "القاضي في نيويورك متآمر ضدي.. الدعوى ضدي في نيويورك هي الأكثر جنوناً.. محاكمتي الجنائية في نيويورك غير منصفة للغاية".
واعتبر ترامب أن "هذه القضية وصمة عار"، مضيفاً: "نعيش في دولة فاشية". كما رأي أن "بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا والأقل كفاءة".
ورأى ترامب أن "الحكومة الحالية تعمل ضد مصلحة أميركا"، مضيفاً أن "هناك أرقاما قياسية من الإرهابيين الذين دخلوا إلى أميركا.. هناك أشخاص دخلوا من الصين لأميركا وكأنهم يقومون ببناء جيش داخل بلادنا".
وختم ترامب كلامه وعاداً أنصاره بمواصلة "المعركة"، مضيفاً: "سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

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