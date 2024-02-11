الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب: "عملية ترحيل" ضخمة للمهاجرين "إذا فزت بالانتخابات"

ترامب
ترامب
رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، برفض مشروع قانون الهجرة، قائلا إنه إذا أعيد انتخابه رئيسا، سيقود "عملية ترحيل" ضخمة منذ اليوم الأول له في منصبه.اضافة اعلان
واستخدم الملياردير كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارما بذلك الرئيس جو بايدن الذي يُحتمل أن يواجهه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.
وقال بايدن خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية: "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن.. المجموعة بكاملها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".
وتحت ضغط من ترامب، يبدو أن المشرعين الجمهوريين قرروا منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية.
وبنى الرئيس السابق شعبيته، خلال أول حملة ناجحة له، من خلال إطلاقه وعدا ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال السبت إن ترحيل المهاجرين سيكون أحد أولوياته.
وأضاف "منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدينا خيار".
وإضافة إلى إصلاح نظام الهجرة، تضمن الاتفاق الذي تعرقل في الكونغرس مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل.
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