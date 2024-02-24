السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب يدعو مناصريه إلى سحق هايلي في كارولاينا الجنوبية

ترامب وهايلي
ترامب وهايلي

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنصاره إلى التعبئة بقوّة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبيّة السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

اضافة اعلان

 

 وقال ترامب لأنصاره خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".


ولم يتبقَّ سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصيّة واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة في تشرين الثاني/نوفمبر. وترامب هو المرشّح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبيّة.

وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب"، لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.


وتأمل هايلي في أن تُحقّق السبت في كارولاينا الجنوبية أداءً أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخّرةً بنحو 30 نقطة عن مُنافسها.


وقال ترامب "غدا ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا"، متوقعا "انتصارا هائلا". وأضاف الرئيس السابق لأنصاره "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنّه مطرود".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو

الرئيس البرازيلي يجدد اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

منذ2 ساعة
رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” الأسبق إيهود أولمرت

أولمرت: غزة مجرد خطوة لطرد الفلسطينيين من الضفة

منذ2 ساعة
عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

غانتس يهدد باجتياح رفح ويتعهد بالقتال حتى إعادة المحتجزين

منذ3 ساعة
الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي

أمريكا: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي

منذ3 ساعة
روسيا وأمريكا

واشنطن تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ9 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ9 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 