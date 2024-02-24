ترامب يدعو مناصريه إلى سحق هايلي في كارولاينا الجنوبية

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنصاره إلى التعبئة بقوّة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبيّة السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

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وقال ترامب لأنصاره خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".



ولم يتبقَّ سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصيّة واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة في تشرين الثاني/نوفمبر. وترامب هو المرشّح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبيّة.



وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب"، لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.



وتأمل هايلي في أن تُحقّق السبت في كارولاينا الجنوبية أداءً أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخّرةً بنحو 30 نقطة عن مُنافسها.



وقال ترامب "غدا ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا"، متوقعا "انتصارا هائلا". وأضاف الرئيس السابق لأنصاره "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنّه مطرود".