الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب يطعن بقرار عدم تمتعه بحصانة تحميه من المحاكمة

"لقد قضينا على داعش. لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق" يقول ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، أمام المحكمة العليا بقرار أصدرته محكمة استئناف فدرالية، وقضت فيه بعدم تمتّعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متّهم بارتكابها خلال ولايته، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.اضافة اعلان
ويُعدّ هذا التمييز مفصلياً، إذ أنّ ترامب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ويضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب البالغ 77 عاما.
وكانت المحكمة علّقت الحكم حتّى الاثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن قبول القضية أو رفضها بالتالي قبول القرار الصادر عن الاستئناف.
ويواجه ترامب أيضا اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، كما يُتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.
ومثل ترامب، الاثنين، أمام محكمة فدرالية في فلوريدا بجلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.
لكن يبدو أنّ متاعب ترامب القضائية لم تؤثر على شعبيته إذ لا يزال الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.
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