الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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ترامب يمثل أمام المحكمة

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ترمب
وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة نيويورك في مانهاتن في اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدنية ضده وأبنائه الأكبر سنا وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.اضافة اعلان


وتحدث ترامب قبل أن يسير إلى قاعة المحكمة أمام إعلاميين قائلًا: "هذا استمرار لأكبر حملة لـ"مطاردة الساحرات" على الإطلاق.


وفي وقت سابق، أعلن ترامب الذي يعمل لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، صراحة عن خطته لحضور المحاكمة طوعا والمثول أمامها، وكتب عبر منصة Truth Social: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي".

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة أصوله بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021. وكالات 

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