ترقب لصفقة الأسرى.. والاحتلال يواصل استهداف مستشفيات غزة

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عواصم - يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق مختلفة بالقطاع، في ظل اشتباكات مستمرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من المحاور.وقالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة، موازاة مع إعلانها ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 27 ألفا و131، فيما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66 ألفا و287.وبينما يسود الترقب لما ستسفر عنه المساعي الرامية للتوصل لصفقة تبادل للأسرى قد تمهد لوقف الحرب، تتفاقم الخلافات داخل حكومة الحرب الصهيونية في ظل تهديد شركاء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من مجلس الحرب.وشهدت الضفة الغربية اقتحامات صهيونية لمناطق مختلفة، وأقام الاحتلال حواجز عسكرية في القدس ومنع أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.وأدى 13 ألف مصل فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.كما تواصل قوات الاحتلال قصف واستهداف المستشفيات في غزة على وجه الخصوص.فقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مقره بخان يونس جنوبي قطاع غزة.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس مستمران.وأفادت الجمعية بأن حياة مرضى الكلى في مستشفى الأمل باتت في خطر، جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار.كما أشار بيان الجمعية إلى أن مخزون الأكسجين في المستشفى أوشك على النفاد مرة أخرى.وقال الهلال الأحمر إن طواقمه عاجزة عن نقل المصابين إلى مستشفى الأمل في خان يونس، بسبب استمرار إطلاق النار.وواصلت قوات الاحتلال محاصرة المستشفيات، ولا سيما مستشفى الأمل ومستشفى ناصر، وتعمد طائراته المسيّرة إلى استهداف أي جسم يتحرك في هذه المناطق.وقصفت قوات الاحتلال قصفت مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القصف أوقع شهداء وجرحى.ودمر قصفا جويا صهيونيا منزلا شرق خان يونس، بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف ومتواصل للمناطق الغربية من مدينة غزة.وفي وقت سابق، وصلت جثامين 15 شهيدا إلى مجمع ناصر ومستشفى الأمل بعد قصف صهيوني لمناطق في خان يونس.وتركت قوات الاحتلال خلفها دمارا كبيرا في مخيم خان يونس بعد انسحابها منه. كما انتشل السكان جثث العديد من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم في الأيام الماضية.في هذه الأثناء، قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في مكتبها بالضفة الغربية وغزة، إن قرابة 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة جراء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذ النسبة عالية جدا بالنسبة لمكان يتجاوز عدد سكانه المليونين بقليل.وأشار بيبركورن إلى أن أهالي قطاع غزة يعانون من ظروف كارثية ويحاولون أن يجدوا مكانا آمنا وبعض الطعام والشراب، بالإضافة إلى ذلك تفشي الأمراض الناجمة عن سوء التغذية والنظافة والعوامل الطبيعية الأخرى.وأكد المتحدث أن العمليات العسكرية الصهيونية فاقمت من ظروف عمل المستشفيات وهناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى شمال القطاع.آخر ملاذوعلى صعيد متصل، قصفت قوات الاحتلال مشارف رفح، وهي آخر ملاذ بالطرف الجنوبي من قطاع غزة أمس.وقال النازحون الذين تجمعوا بأعداد تصل إلى مئات الآلاف أمام السياج الحدودي مع مصر إنهم يخشون هجوما جديدا فيما لم يتبق لهم مكان يفرون إليه.وباعتبارها الجزء الوحيد من غزة الذي تصله المساعدات الغذائية والطبية المحدودة التي تتدفق عبر الحدود، أصبحت رفح والأجزاء المجاورة من خان يونس منطقة تعج بالخيام المؤقتة.وقال وزير الحرب المتطرف يوآف غالانت إن القوات ستتحول الآن إلى رفح، والتي تعد -إلى جانب دير البلح- من بين آخر المناطق المتبقية التي لم تقتحمها، في هجوم مستمر منذ نحو 4 أشهر.أطفال بلا عائلةمن جانب آخر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تقديراتها تفيد بأن 17 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم. ودعت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن وضعهم يزداد قتامة يوما بعد آخر.وأوضح جوناثان كريكس، مدير التواصل في المنظمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن أكثر من مليون طفل فلسطيني بالقطاع يحتاجون إلى دعم في مجال الصحة النفسية بسبب معاناتهم من مستويات عالية من مشاعر القلق المتواصل وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم ويشعرون بالذعر كلما سمعوا صوت انفجار. وأردف المسؤول بالمنظمة "نقدر أن جميع الأطفال تقريبا في غزة اليوم يحتاجون إلى دعم في مجال الصحة النفسية".