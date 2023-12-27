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الأربعاء 27 كانون الأول 2023
2:53 ص
تركيا توافق على انضمام السويد لـ "الناتو"
حلف الناتو
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركية على بروتوكول انضمام السويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد ساعتين من المفاوضات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
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وأضافت وسائل الإعلام، وبينها وكالة "الأناضول"، أن اللجنة وبعد موافقتها أرسلت بروتوكول الانضمام للتصويت عليه بالكامل في البرلمان.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان البروتوكول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي. وكالات
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