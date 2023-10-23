الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تركيا: سوف ننقل مساعدات إنسانية لغزة بـ4 رحلات جوية

العلم التركي
العلم التركي
قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات الجوية التركية تخطط لتنفيذ أربع مهمات لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.اضافة اعلان

وأضافت الوزارة: "لقد بدأنا تحميل طائرات النقل العسكري التابعة لسلاح الجو التركي، المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأشارت إلى أن المساعدات التركية، تتضمن بشكل رئيسي الإمدادات الطبية والأدوية.

وتابعت الوزارة في بيانها: "وبمجرد أن تصبح طائراتنا جاهزة، ستطير إلى مصر. وتم التخطيط لأربع رحلات جوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة".

يذكر أنه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" التي تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. في هجوم بربري عنيف متواصل منذ 17 يوما.
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