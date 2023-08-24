ترمب: بايدن لا يستطيع وضع جملتين معاً

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شكك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فيما إذا كان الرئيس جو بايدن قادراً على الترشح لانتخابات عام 2024، مشيراً إلى أنه «لا يستطيع المشي أو التحدث».وأدلى ترمب بهذه التعليقات في مقابلة مسجلة مسبقاً أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز»، وبثت أمس (الأربعاء) على منصّة «إكس» (تويتر سابقاً)، بالتزامن مع أول مناظرة للمرشحين للانتخابات التمهيدية الجمهورية، التي لم يشارك فيها الرئيس السابق «لأنه كان متقدماً بفارق كبير في استطلاعات الرأي في السباق ليكون مرشح الحزب الجمهوري»، حسب قوله.وقال ترمب: «قررت أنه من الأنسب لي ألا أشارك في المناظرة التي تجري في ميلووكي بولاية ويسكنسن. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين... وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟».ومضى ترمب معظم المقابلة في مهاجمة بايدن، الذي وصفه بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ البلاد»، وأضاف أنه «لا يستطيع وضع جملتين معاً، ولا يستطيع التحدث، ولا يستطيع المشي».وقال الرئيس السابق، الذي هزمه بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020: «لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية، لكن لا أحد يعلم»، مضيفاً: «أعتقد أن وضعه الذهني أسوأ من وضعه الجسدي».ونعت ترمب الرئيس الحالي بـ«الملتوي»، على غرار اللقب الذي أطلقه على هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.-(وكالات)