الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ترودو: قتل "إسرائيل" للأطفال والنساء والرضع في غزة يجب أن يتوقف

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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.اضافة اعلان
وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بعد أن هاجمت الحركة الفلسطينية جنوب إسرائيل الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، حسبما قالت إسرائيل. لكن مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، عبرت كندا عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى في الجيب المدمر حيث يقول مسؤولو الصحة المحليون إن 11 ألفا قُتلوا منذ بدء الصراع.
وقال ترودو "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم". وأضاف في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غرب البلاد "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".
وقال ترودو أيضا إن حماس عليها التوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية وإنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم. وأضاف أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.
ورد نتنياهو على ترودو عبر منصة (إكس) قائلا "ليست إسرائيل هي التي استهدفت المدنيين عمدا وإنما حماس التي ذبحت وأحرقت المدنيين في أبشع الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ محارق النازي". وأضاف "إسرائيل تقيم للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة. حماس تمنعهم من المغادرة تحت تهديد السلاح".
وقال "حماس وليست إسرائيل هي التي ينبغي أن تحاسب على ارتكاب جريمة حرب مزدوجة.. استهداف المدنيين والاختباء وراء المدنيين". وتابع "يجب أن تساند قوى الحضارة إسرائيل لهزيمة همجية حماس".
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