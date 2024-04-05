تزامنا مع دعوات عربية لـ"الأمن" بقرار لوقف الحرب.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر في القطاع

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الاراضي الفلسطينية - على وقع جلسة لمجلس الامن الدولي دعا خلالها مندوب السعودية لقرار ملزم يوقف الحرب الإسرائيلية في غزة.ارتكب الاحتلال 5 مجازر جديدة في غزة استشهد خلالها 54 فلسطينيا، فيما أصيب 82 آخرين، عدا عن آخرين ما زالوا تحت الركام خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.وفي الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق بينها مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أطلقت شرطة الاحتلال قنابل الغاز المدمع على المصلين في باحات المسجد الأقصى بالقدس بعد وقت قصير من أدائهم صلاة فجر أمس، وسط اعتداءات عليهم واعتقال بعضهم.مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن المجموعة العربية تدعو لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال إسرائيل لوقف الحرب في غزة.وأكد الواصل في كلمة أمام أعضاء المجلس في جلسة التأمت أمس لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ان إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.وأكد الواصل أن حادثة قتل موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) "غير مستغربة من فاعلها"، مشددا على أن المجموعة العربية تدعو لتحقيق دولي في الحادثة.كلمة مندوب السعودية جاءت في أعقاب قرار لمجلس جامعة الدول العربية صدر الأربعاء الماضي، دعا خلاله مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة، محذرا من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.وأكد المجلس في بيان عقب اجتماعه على مستوى المندوبين بالقاهرة أن "اجتياح رفح سيعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع الصراع في المنطقة".وفي الاراضي المحتلة أطلقت مسيرة للاحتلال أمس قنابل الغاز المدمع على جموع من المصلين في المسجد الأقصى، فيما أعتقلت شرطة الاحتلال عددا منهم، وانتشرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس وعلى أبواب المسجد قبيل صلاة ظهر الجمعة.وأصيب عشرات المصلين -بينهم أطفال وكبار سن- بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المدمع.وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت إن نحو 65 ألف فلسطيني أدوا صلاة الفجر بالمسجد الأقصى رغم عراقيل الاحتلال.من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطة الاحتلال اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى بعد ترديدهم هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية بعد صلاة الفجر.وقالت شرطة الإحتلال إنها اعتقلت 8 فلسطينيين على خلفية ما سمتها "هتافات تحريضية وداعمة للإرهاب" عقب صلاة الفجر في المسجد الأقصى.وكانت شرطة الاحتلال أعلنت أول من أمس نشر 3600 عنصر في مدينة القدس الشرقية خلال فترة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وحتى صباح اليوم السبت، بعد دعوات فلسطينية للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الألقصى، الاعتكاف فيه لمنع الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين مـن الاستفراد به وكسر الحصار عنه.ورغم التضييق الكبير من الاحتلال إلا أن 120 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، في المسجد الأقصى المبارك.وانتشرت قوات الاحتلال في شارع الواد داخل البلدة القديمة وفي شارع نابلس قرب باب العامود، وفي محيط باب الأسباط، ونصبت حواجز حديدية، واعتدت على الشبان تزامنا مع توافدهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ومنعت مرور المركبات والدراجات النارية من حي واد الجوز.وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس سراج أبو حلوة، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الفجر 11 فلسطينيا من المسجد الأقصى وعند أبوابه، فيما عرقلت قوات الاحتلال عمل الصحفيين عند منطقة باب الأسباط.وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، وعززت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات الفلسطينيين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، ما أضطر المئات منهم للصلاة في الشوارع، قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.وفي الضفة المحتلة أصيب فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينةَ وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات، فيما اقتحمت قوات الإحتلال مخيم نور شمس بطولكرم وقرى عدة في جنين معززة بآليات عسكرية، ودهمت عددا من المنازل، بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين أمنيا.وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم تزامنا مع حصار أحد المنازل، وهو ما أدى لاستشهاد الشاب برصاص الاحتلال.وأكدت تلك الوسائل أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد اقتحام وتفتيش منزليهما، أحدهما في مخيم نور شمس، والآخر في ضاحية "إرتاح" جنوب طولكرم.ودهمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، حيث اعتقلت فلسطينيا بعد تفتيش منزله.كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين في القرى التي اقتحمها الاحتلال بجنين، وأفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال سيّرت دورياتها في قرى فحمة وعرابة والزبابدة وسط إطلاق نار.وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الإحتلال وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر راعي جنوب جنين، خلال اقتحام الاحتلال البلدة وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.ومنذ بدء حربه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما أسفر عن 457 شهيدا ونحو 4750 جريحا.وفي غزة أعلنت مصادر طبية، أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33091 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75750 منذ بدء العدوان.-(وكالات)