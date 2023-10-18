تزوير الحقائق: رواية صهيونية مزيفة لمجزرة "المعمداني" تكشف "التطهير العرقي" بغزة

نادية سعد الدين

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عمان - في تزوير صارخ لحقائق التاريخ؛ تتبنى الإدارة الأميركية، دون إثبات أو دلالة، الرواية الصهيونية المزيفة بنسب ما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة وحشية بقصف صاروخي ضد المستشفى "المعمداني" في غزة، زورا، إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، وسط غضب دولي واسع ومندد بأحد أبشع مجازر الاحتلال في تاريخ فلسطين، والتي تكشف عن سياسة "التطهير العرقي" التي يخطط لتنفيذها في القطاع المنكوب.العالم ما يزال مصدوما من وحشية مجزرة "المعمداني" التي عرت الاحتلال وكشفت وجهه الصهيوني المتطرف، حتى أمام داعميه الغربيين، إزاء هول جريمته التي أزهقت أرواح أكثر من 500 شهيد من المرضى والجرحى العزل والنازحين المدنيين الذين استجاروا للاحتماء بمبنى محرم دوليا استهدافه بالحرب وفق القانون الدولي الذي لا يحترمه الاحتلال ولا يعمل به.وطالما ظل المجتمع الدولي صامتا لا يحرك ساكنا لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، فإن المسؤولين عن ارتكاب المجزرة لن تطالهم المساءلة والمحاكمة الدولية على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، أسوة بحال نحو 394 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو ثلاثة آلاف شهيد.ويسعى رئيس حكومة الاحتلال اليمينية، "بنيامين نتنياهو"، إلى ترويج روايته المزعومة للعالم على أنها الحكاية الصحيحة، إلا أنه يقدم روايات متناقضة عن قصف المشفى، بما يكشف كذبه وزيف كلامه، إذ يزعم بانفجار وقع فيه ناجم عن عملية إطلاق فاشل لصاروخ للجهاد، وهو ادعاء رفضته الحركة الفلسطينية.وفي نفس الوقت يدعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، بأن طائراته قصفت مرآب المستشفى الأهلي المعمداني، لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة، ولا أضرار هيكلية في المباني المحيطة به ولا توجد حفر كتلك التي تحدثها الغارات الجوية، وفق مزاعمه لأجل التنصل من مسؤوليته عن المجزرة الجديدة.في حين تحدثت رواية وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "تخزين أسلحة ومتفجرات بشكل متعمد داخل المستشفى، وبأن الانفجار وقع داخل المستشفى عقب إطلاق الصواريخ من محيطه، بينما زعم بيان لجيش الكيان بأن محاولة إطلاق صواريخ فاشلة أصابت المستشفى.ويدلل ذلك على عدم اتفاق المسؤولين الإسرائيليين على رواية واحدة، بين إطلاق من داخل المستشفى أو تعرضه للصواريخ من خارجه، مما يكشف تعدد روايات الاحتلال وتضاربها وزيف حيثياتها.وبشكل أعمى ودون إثبات أو دلالة؛ سارع الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، خلال مؤتمر صحفي مع "نتنياهو" في الكيان المحتل أمس، إلى تبني نفس الرواية الصهيونية، حينما وصف المجزرة "بالانفجار" الذي يقف "الجانب الآخر" وراءه، في المستشفى المعمداني.وأضاف بايدن: "فور سماعي الخبر، تحدثت مع جلالة الملك عبدالله الثاني، و"نتنياهو"، كما وجهت فريق الأمن القومي لمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث فعلا".وتابع بأن "الولايات المتحدة تقف بحزم وبشكل لا لبس فيه من أجل حماية حياة المدنيين أثناء الصراع، ونشعر ببالغ الأسى والحزن على المرضى والكادر الطبي وغيرهم من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة"، وفق قوله.وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بإفادات لتعرية ونسف الرواية الإسرائيلية، والإشارة إلى أن قوة الانفجار الكبير الذي هز المستشفى لا يمكن أن يكون إلا من صاروخ إسرائيلي، كما أن الاحتلال معروف بنفي جرائمه، مثلما حدث مع قتل صحفية "الجزيرة" الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قبل أن يعترف لاحقا بأن رصاصة إسرائيلية، كانت وراء قتلها.من جانبها، نفت حركة الجهاد الإسلامي "الأكاذيب والاتهامات الباطلة" التي وجهها إليها جيش الاحتلال بتحميلها مسؤولية قصف صاروخي طاول المستشفى المعمداني، مؤكدة أن الاحتلال يحاول بذلك "التنصل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية".وقالت الجهاد الإسلامي إنه "كعادته في فبركة الأكاذيب، يحاول العدو الصهيوني جاهدا التنصل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية التي ارتكبها بقصفه المستشفى، وتوجيه أصابع الاتهام نحو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".واعتبرت الحركة أن تضارب روايات العدو يكشف كذبه وما يردده على وسائل الإعلام محض فبركة وافتراء، مؤكدة أن "الاستهداف كان بقصف جوي أطلق من طائرة حربية"، إلا أن "محاولات العدو التنصل من مسؤوليته عن جرائمه التي يرتكبها مع سبق الإصرار والترصد، ليست جديدة".وبالمثل؛ قالت حركة "حماس"، إن المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال في المشفى "جريمة إبادة جماعية تكشف مجددا حقيقة العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأميركي والغربي للكيان الاحتلالي المجرم".وأضافت الحركة، في تصريح لها أمس، أنه "على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية بحق غزة".كما أكد رئيس المكتب السياسي "لحماس"، إسماعيل هنية، أن المقاومة الفلسطينية مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرض فلسطين والمقدسات .وقال هنية، إن الاحتلال الذي ارتكب مجزرة المستشفى المعمداني هو الذي ارتكب مجزرة صبرا وشاتيلا ومجزرة مدرسة بحر البقر وقتل أسرى الجيش المصري وانتهك كل القيم التي يعرفها الإنسان على هذه البسيطة.وأضاف إن هذه المجزرة يتحمل مسؤوليتها العدو الذي ضرب مستشفى ومسجدا وكنيسة في ذات المكان، ويتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي أعطت الغطاء اللامحدود للعدو لارتكاب المجازر.ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة للخروج في كل المدن والشوارع والقرى والمخيمات الفلسطينية في وجه المحتل والمستوطنين الغزاة.ميدانيا، تواصل قصف الاحتلال على قطاع غزة، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 3480 شهيدا، إضافة إلى إصابة أكثر من 12 ألفا و500 آخرين، بينما ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلا والإناث إلى 1032 شهيدة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وفي الأثناء، عم الإضراب الشامل كافة المحافظات الفلسطينية رفضا للمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال في غزة، استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية التي حثت على الخروج إلى مناطق التماس والحواجز العسكرية الإسرائيلية تنديدا بمجازر الاحتلال.وأعلن الرئيس محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.