تسمية توراتية جديدة للعدوان.. الاحتلال يحاول شحذ سيوفه الصدئة

نادية سعد الدين

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عمان - بينما تزداد همجية الاحتلال ضد قطاع غزة بارتقاء عشرات الضحايا المدنيين بتدمير مدرسة تؤوي نازحين أمس؛ يتجه اليوم لتغيير مسمى "السيوف الحديدية" التي اختارها عنواناً مؤشراً لعدوانه، بعدما أكلها الصدأ، واستبداله بفحوى توراتي ديني عساه يشحذ همم جمهوره وجيشه المُنكسرة أمام صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية، ولكنه يوحي أيضاً بتصعيد أكثر عنفاً وغلواً.وعلى وقع اشتراط حركة "حماس" تبادل الأسرى بوقف كامل لإطلاق النار؛ يعود الاحتلال إلى قاموس مقولات الصهيونية التي نسجها من مضامين دينية واردة في نصوص التوراة والتلمود وتفسيراتهما، من أجل توظيفها في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع المنكوب، بشهدائه وجرحاه وأزمته الإنسانية وبأطفاله الجوعى، بعدما قطع شرايين الحياة عنها.وإذا كانت "السيوف الحديدية" أدت لارتقاء ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، منهم 8000 طفل و6200 امرأة و52 ألف إصابة، وتشريد قرابة 90 % من سكانه، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فإن المسمى الديني الجديد سيمعن في تدمير غزة وجعلها غير صالحة للسكن، بدلاً من تدمير حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، بعد فشله في تحقيقه.ويحمل قرار الاحتلال في هذه المرحلة من عدوانه لتغيير مسماه لآخر ديني، عدة مسوغات؛ إذ لطالما وظف الاحتلال الدين في خدمة مشروعه الصهيوني في فلسطين المحتلة؛ لاستقطاب الشارع الإسرائيلي حولها واسترداد ثقته بحكومة الحرب التي لم تحقق منذ بدء العدوان النصر الذي وعدت به، بل مجرد خيبات متتالية لن تسعف رئيسها "بنيامين نتنياهو"، في ولاية رئاسية جديدة التي أعلن عن نيته لها بدون خجل أو وجل.وتريد حكومة الحرب إطلاق اسم جديد على عدوانها المستمر ضد القطاع، من بين مقترحات تحمل أبعاداً دينية يهودية منبثقة من التوراة؛ من بينها حرب "سفر التكوين" الذي يشير إلى الكتاب التوراتي الذي يبدأ اليهود تقليدياً قراءته في "سمحات التوراة"، وهو العيد الذي كان الكيان الصهيوني يحتفل به في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عندما شنت "حماس" هجومها المفاجئ، ويبدو أنه المفضل.وهناك اسم توراتي آخر مقترح بحرب "سمحات" أو "فرحة التوراة"، وهو العيد الذي تختتم فيه قراءة التوراة السنوية، وإما حرب "الرياح"، وهو جزء من ترجمة الاسم العبري "mashiv haruach"، الذي يترجم حرفياً إلى "هبوب الريح"، وهو جزء من صلاة قصيرة للمطر يبدأ اليهود في الكيان المُحتل تقليدياً في تلاوتها خلال عيد "سمحات التوراة."في حين يواصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف في ظل قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة منذ بداية عدوانه؛ مما يحرم نحو 800 ألف فلسطيني في المناطق الشمالية من الخدمات الطبية.وصعد الاحتلال من ارتكاب مجازره الوحشية؛ فواصل تنفيذ الأحزمة النارية بجباليا، شمالاً، وارتقاء 55 شهيداً في غارات كثيفة ضد زهاء 56 منزلاً في خانيونس، جنوباً، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إجبار الفلسطينيين للنزوح قسراً عن منطقة واسعة بالمدينة تصل لحوالي20 % من مساحتها الإجمالية.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً"، مفيداً بأن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء عدوان الاحتلال أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيماً.وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال الفلسطينيين على النزوح في عديد من المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان نزح أكثر من مليون ونصف المليون منهم من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدينتين، وخلف آلافالشهداء والجرحى.ولربما تكون خان يونس المحطة الأخيرة فيما يسميه جيش الاحتلال "المرحلة الصعبة" من الحرب على قطاع غزة، قبل الانكفاء إلى مرحلة أخرى تبدأ منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، على الرغم من التصريحات الرنانة للمسؤولين العسكريين والسياسيين، على رأسهم "نتنياهو بأن الحرب سوف تستمر فترة طويلة للقضاء على "حماس".ويعكس قرار توسيع العمليات البرية لجيش الاحتلال الصعوبات التي يواجهها في القطاع، أمام عدم السيطرة الكاملة على منطقته الشمالية لشراسة المقاومة، ولربما تلوح النهاية بما يجعله يستعجل تحقيق أي هدف قبل إعلان وقف إطلاق النار.وفي الأثناء؛ تؤكد حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية ضرورة وقف دائم لإطلاق النار كشرط لتبادل المزيد من الأسرى، وتسعى لأن تشمل الصفقة المقبلة ثلاثة أسرى كبار، بينهم القيادي في حركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، الذي حُكم عليه بخمسة أحكام مؤبدة و40 عاماً في السجن.كما تشمل المساعي كلا من أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، أحد قادة "حماس" الذي يقضي حاليا 67 حكماً بالسجن المؤبد، وهو حكم غير مسبوق في الكيان المُحتل.