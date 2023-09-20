تشييع حاشد لشهداء جنين الـ4 وهتافات تطالب بالانتقام

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شيع آلاف المواطنين في محافظة جنين جثامين أربعة من الشهداء ارتقوا عقب اجتياح الاحتلال لمدينة ومخيم جنين مساء أمس الثلاثاء، وسط الهتافات الداعية للانتقام من جرائم الاحتلال.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي في المدينة، وحمل الشهداء الأربعة بعد أن سُجوا براية التوحيد ومن مختلف ألوان الطيف السياسي المقاوم، وجابوا بهم الوسط التجاري يتقدمهم مقاومون من رفقاء دربهم".وعند دوار الشهداء وسط المدينة انطلق موكب تشييع الشهيد عطا ياسر عطا موسى (29 عاماً) نحو مسقط رأسه مركة جنوب جنين، فيما انطلق موكب تشييع الشهيد رأفت عمر خمايسة (٢٢ عاماً) نحو مسقط رأسه اليامون غرب جنين".وأوضح أن موكب الشهيدان محمود علي نافع السعدي ٢٣ عاماً) ومحمود خالد عرعراوي (٢٤ عاماً) عاد نحو منزلي عائلتيهما حيث ألقت عليهما نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يكمل طريقه نحو مقبرة الشهداء في مخيم جنين".وارتقى الشهداء عقب اقتحام الاحتلال مخيم ومدينة جنين بعشرات الدوريات لاعتقال أحد المقاومين، فيما تصدى له المقاومون بشراسة وأوقعوا الخسائر في صفوفه بعد أن أعطبوا آليتين من آلياته، فيما استهدف الاحتلال تجمعاً للمقاومين بطائرة مسيرة، ما أدى لاستشهاد أربعة شبان وإصابة أكثر من 30 آخرين بجراح وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.