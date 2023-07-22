الأحد 23 تموز 2023
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الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن

تصاعد ردود الفعل.. عراقيون غاضبون يحاولون الوصول للسفارة الدنماركية الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن

عراقيون غاضبون يتظاهرون أمام السفارة السويدية في بغداد أمس- (وكالات)
عراقيون غاضبون يتظاهرون أمام السفارة السويدية في بغداد أمس- (وكالات)
  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم اول من أمس الجمعة، معتبرته فعلاً من أفعال الكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.اضافة اعلان
وأكدت الوزارة، في بيان امس، رفضها واستنكارها لهذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.
وشددت الوزارة على أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها، وسن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها، والعمل على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية.
الى ذلك، حاول محتجين غاضبين تجمعوا في مداخل المنطقة الخضراء ببغداد، الوصول إلى السفارة الدنماركية، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن لمنعهم من دخول المنطقة، ردا على إقدام مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام -الجمعة- على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.
وأغلقت قوات الأمن العراقية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد لمنع المتظاهرين من العبور إليها، لكن المتظاهرين عبروا الجسر باتجاه المنطقة، فيما حاولت قوات الأمن تفريقهم بقنابل الغاز.
رسميا أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف الإساءة للقرآن الكريم أمام مبنى سفارة العراق في الدنمارك، وقال "نتابع تطورات الوقائع الشنيعة التي لا تندرج في سياق حق التعبير وحرية التظاهر"، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه "الفظائع التي تخرق السلم والتعايش حول العالم".
 في وقت تصاعدت فيه ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بتدنيس المصحف الشريف في السويد. وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "الوطنيين الدنماركيين" رفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة له، زاعمين أنهم قاموا بهذا العمل كرد فعل على إحراق سفارة السويد في بغداد.
وأضافت الوكالة أن أنصار المجموعة المتطرفة قاموا بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض وداسوا عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن الكريم على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على موقع فيسبوك.
وبحسب الأناضول، كانت هذه المجموعة قد اعتدت سابقا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.
وتجددت الجمعة المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، والتي نددت بالاعتداء على المصحف، حيث نظم أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة تنديدا بالواقعة، ورفع المحتجون الأعلام العراقية وصور الصدر ورددوا هتافات منددة بالحادثة التي أقدم عليها لاجئ عراقي في السويد.-(وكالات)
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