 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصريح جديد من الخارجية السعودية بشأن وجود دولة فلسطين

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - (أرشيفية)
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن على "إسرائيل" أن تعترف أنه لا يمكنها أن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره النرويجي إسبن إيدي، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وذلك بعد اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل لبحث القضية الفلسطينية.اضافة اعلان

وشدد "بن فرحان" على أن "إسرائيل" تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية للخطر، وقال إن "الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بشكل غير مقبول".

وأضاف: "نركز على الحفاظ على حل الدولتين.. هناك توافق دولي على أن الطريقة الوحيدة لتأمين حماية حقوق الفلسطينيين وإسرائيل، هي حل الدولتين.. على إسرائيل أن تعترف أن حل الدولتين يصب في مصلحتها وتأمين وحماية مصالحها".

وأكد أنه "إذا كانت إسرائيل لا تدرك ذلك، فهذا قلق حقيقي".

من جهته، قال بوريل إن "حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما لإسرائيل، وليس خطرا على أمنها إنما العكس.."، لكنه أكد أن "الحكومة الإسرائيلية غير مقتنعة بهذا الحل".

بدوره، أوضح إيدي أن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحتاج جهود كافة الأطراف "حتى لا تتعمق الفجوة، ويزداد العنف".

وعبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال زيارة قام بها إلى "إسرائيل" الأسبوع الماضي عن "خيبة أمل" بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لأنه لا يرى خطة لدى "إسرائيل" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة لاقت ترحيبا فلسطينيا واستياء من الاحتلال. (RT)
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