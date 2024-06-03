 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصريح جديد من واشنطن حول اتفاق وقف الحرب على غزة

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية) 2
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريحات صحفية، إنه "من المنظور العسكري فقط، أتم الإسرائيليون معظم أهدافهم في غزة".
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ورأى كيربي أنه لم يعد لحركة حماس القدرات العسكرية التي كانت لديهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف أن واشنطن تتوقع أن توافق "إسرائيل" على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة عن خطة جديدة اقترحتها "إسرائيل" تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن "المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وصرح بأنه "لا يمكن أن تفويت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وأردف الرئيس الأميركي بالقول موجها رسالة لحركة حماس: "يجب أن تقبل الصفقة".

من جهته، قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي أن "إسرائيل" عرضت مقترحا جديدا لوقف الحرب.

وأضاف الديوان في بيان، أن الحكومة موحدة في رغبتها إعادة "المحتجزين" في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة "المحتجزين" في قطاع غزة.

وجاء في البيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد "أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بعد القضاء على قدرة حماس على الحكم وشن الحرب".

ويضيف البيان: "إن الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ".

ولم يوضح مكتب نتنياهو ما إذا كان اقتراحه هو الاقتراح نفسه الذي وصفه بايدن خلال خطابه ولا يشير مباشرة إلى خطاب بايدن على الإطلاق. (وكالات)
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