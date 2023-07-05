تصريح من الناتو حول الهجوم المرتقب على محطة زابوروجيه الكهروذرية

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أكد نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جيوانا أن الحلف لا يملك أية معلومات عن الهجوم المرتقب على محطة زابوروجيه الكهروذرية.وقال جيوانا، الأربعاء خلال مقابلة مع قناة Digi24 التلفزيونية: "سمعنا التصريحات التي تصدر من الجانبين. برأينا هذه المعلومات لا يوجد ما يؤكدها، ولا يوجد ما يؤكد حتمية وقوع هذه الأعمال التي ستكون ــ في حال وقوعها ــ غير مسؤولة، وتمثل تصعيدا كبيرا.وأضاف: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالرغم من عدم تمتعهم بحق الوصول الكامل، إلا أنهم يقدمون معلومات معينة".واختتم جيوانا بالقول "نحن قلقون من هذه التصريحات، ولكن استنادا للمعلومات التي لدينا ولدى حلفائنا، لا نرى تهديدًا فوريًا في هذه اللحظة".في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتحضير لهجوم إرهابي على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية. دون تقديم أي دليل، وقد أبلغ بذلك البرازيل والهند والصين والولايات المتحدة، ودولا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.ووصف السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف تصريح زيلينسكي بأنه كذبة جديدة.من جهته قال مستشار مدير عام شركة "روس إينيرغو أتوم" رينات كارتشا، تعليقا على تصريحات زيلينسكي، أن تصريحات الزعيم الأوكراني قد تكون مؤشرا على استعداد كييف لشن هجوم إرهابي على محطة زابوروجيه الكهروذرية لجر الناتو لصراع في أوكرانيا.وفي 23 يونيو، قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن، إن موسكو تشعر بالقلق من مزاعم كييف المتزايدة حول تلغيم روسيا لمحطة زابوروجيه الكهروذرية. وأشار إلى أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي زارت المحطة مؤخرا، على قناعة بعدم صحة تلك التصريحات. وكالات