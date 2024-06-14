 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصل إلى 72 درجة مئوية.. تحذير مهم من السعودية للحجاج بشأن الطقس

حج
حج
حذرت وزارة الصحة الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، التي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية.
ونبهت وزارة الصحة الحجاج بأن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يُشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام 1445 يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.اضافة اعلان


ودعت الوزارة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ3 مساءً.
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