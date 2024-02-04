تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي بعد قصف إسرائيلي

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تضررت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، جراء سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات حربية إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء السبت.وتضررت أجزاء من قسم الطوارئ في المستشفى بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، غارات كثيفة على منطقة حي المنارة القريب من المستشفى الذي يؤوي آلاف النازحين في باحاته.وتسبب القصف بأضرار بالغة في أقسام ومرافق المستشفى، والمستشفى الميداني المجاور له، كما أدى لمقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين وصلوا جميعاً للمستشفى.وقالت مشرفة التمريض في المستشفى ناريمان العباسي إن "الأضرار جراء الغارة الإسرائيلية أثرت على المستشفى وأدت لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منه، قبل التمكن من إعادتها".وأضافت "تسبب القصف الإسرائيلي بحالة ذعر بين المرضى والنازحين"، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يعرض حياة المرضى في أقسام العنايات للخطر.وتواجه مستشفيات جنوب قطاع غزة، ضغطاً كبيراً مع خروج مستشفى ناصر ومستشفى الأمل عن الخدمة جراء الهجوم الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس، والذي تسببت بدمار واسع في المدينة.وتحذر وزارة الصحة في غزة ومؤسسات دولية عدة من كارثة في حال تقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي أكثر 1.2 مليون نازح من مختلف مناطق القطاع.