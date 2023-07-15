السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
ألأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
السبت 15 تموز 2023
6:15 م
تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة
نتنياهو
أفادت وسائل اعلام في القدس مساء يوم السبت، بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى الطوارىء في مشفى شيبا بتل أبيب.
وبحسب مكتب نتنياهو فقد تبين أن الفحوص الأولية لرئيس الوزراء لم تجد شيئا غير طبيعي والتقييم الأولي يشير إلى إصابته بالجفاف.
اضافة اعلان
من جهتها، ذكرت قناة “كان” العبرية أنه تم نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى مستشفى شيبا بعد تعرضه لوعكة صحية.
مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في هاييتي لمدة سنة
14 تموز 2023
35 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
14 تموز 2023
بوتين: عرضت على مقاتلي فاغنر فرصة الانضمام للجيش
14 تموز 2023
واشنطن تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية
14 تموز 2023
Copy
اقرأ أيضا
هزة أرضية تضرب العراق
منذأقل من دقيقة
بالفيديو.. احتجاجا على حرق القرآن في السويد شاب أراد حرق التوراة والإنجيل.. وما حدث كان مفاجأة!
منذ 40 دقيقة
الأزمات تلقي بـ165 مليون شخص في العالم لبراثن الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
منذ22 ساعة
سياسة الإبعاد.. الاحتلال يحاول سلخ المقدسيين عن تاريخهم
منذ22 ساعة
بلينكن: أميركا وحلفاؤها سيتصدون "لأي عدوان" من كوريا الشمالية
منذ23 ساعة
بلينكن: العالم النامي سيعاني إذا لم تمدّد روسيا اتفاق تصدير الحبوب
منذ23 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
بالفيديو.. احتجاجا على حرق القرآن في السويد شاب أراد حرق التوراة والإنجيل.. وما حدث كان مفاجأة!
العرب والعالم
|
منذ 39 دقيقة
أسعار الخضار والفواكه اليوم في السوق المركزي
آخر الأخبار
|
منذ 46 دقيقة
رايس ينضم لأرسنال بصفقة قياسية في إنجلترا
الرياضة
|
منذ1 ساعة
تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف
رياضة محلية
|
منذ2 ساعة
البرازيلي ليما يحترف في الحسين إربد
رياضة محلية
|
منذ2 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
قدمت امتحان الرياضيات وفارقت الحياة.. طالبة توجيهي ترحل وسط صدمة وحزن
الغد الأردني
|
13 تموز 2023
افكار و مواقف
أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين
ترجمات
|
منذ22 ساعة
الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها
ترجمات
|
12 تموز 2023
الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا
ترجمات
|
11 تموز 2023
مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية
ترجمات
|
10 تموز 2023
على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة
ترجمات
|
09 تموز 2023
كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟
ترجمات
|
08 تموز 2023