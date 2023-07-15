تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

اضافة اعلان

أفادت وسائل اعلام في القدس مساء يوم السبت، بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى الطوارىء في مشفى شيبا بتل أبيب.وبحسب مكتب نتنياهو فقد تبين أن الفحوص الأولية لرئيس الوزراء لم تجد شيئا غير طبيعي والتقييم الأولي يشير إلى إصابته بالجفاف.من جهتها، ذكرت قناة “كان” العبرية أنه تم نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى مستشفى شيبا بعد تعرضه لوعكة صحية.