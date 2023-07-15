السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

NLqfeKvAAm1CgB9eLWut8oeh2JuT0atkkyFiYStn
نتنياهو
أفادت وسائل اعلام في القدس مساء يوم السبت، بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى الطوارىء في مشفى شيبا بتل أبيب.

وبحسب مكتب نتنياهو فقد تبين أن الفحوص الأولية لرئيس الوزراء لم تجد شيئا غير طبيعي والتقييم الأولي يشير إلى إصابته بالجفاف.اضافة اعلان

من جهتها، ذكرت قناة “كان” العبرية أنه تم نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى مستشفى شيبا بعد تعرضه لوعكة صحية.

مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في هاييتي لمدة سنة

مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في هاييتي لمدة سنة 14 تموز 2023

1689338029890

35 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 14 تموز 2023

64b0b0bc47c03

بوتين: عرضت على مقاتلي فاغنر فرصة الانضمام للجيش 14 تموز 2023

1689312786242 (1)

واشنطن تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Doc-P-461693-638250267653921669

هزة أرضية تضرب العراق

منذأقل من دقيقة
F1FwuKHXwAAt0Pg

بالفيديو.. احتجاجا على حرق القرآن في السويد شاب أراد حرق التوراة والإنجيل.. وما حدث كان مفاجأة!

منذ 40 دقيقة
الفقر

الأزمات تلقي بـ165 مليون شخص في العالم لبراثن الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

منذ22 ساعة
1689347062934086100

سياسة الإبعاد.. الاحتلال يحاول سلخ المقدسيين عن تاريخهم

منذ22 ساعة
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن

بلينكن: أميركا وحلفاؤها سيتصدون "لأي عدوان" من كوريا الشمالية

منذ23 ساعة
الحبوب الروسية

بلينكن: العالم النامي سيعاني إذا لم تمدّد روسيا اتفاق تصدير الحبوب

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ22 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 