تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو

اضافة اعلان

خضع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية ناجحة فجر الأحد في مركز “شيبا” الطبي في رمات غان لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب، بعد أسبوع من دخوله المستشفى بعد أن عانى من حالة جفاف وخضع لعملية زرع جهاز لمراقبة القلب، وعشية التصويت المحوري في الكنيست لتمرير القانون الأول في إطار خطة لإصلاح القضائي المثير للجدل التي تدفع بها حكومة الاحتلال.في حوالي الساعة الرابعة فجرا، قال المستشفى إن العملية الجراحية قد اكتملت بنجاح وبدون مضاعفات، مضيفا أن نتنياهو سيبقى في المستشفى للخضوع للمراقبة في قسم أمراض القلب.وبالمثل قال مكتب نتنياهو إن العملية اكتملت بنجاح، وأنه من المتوقع أن يتم خروجه من المستشفى مساء اليوم الأحد. وكالات