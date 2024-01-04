الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تطورات اليوم الـ90 من "طوفان الأقصى"

آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ90، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.
واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.
واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21978 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و57697 ، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.
ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم نحو 500 جندي، بالإضافة إلى نحو 5000 جريح.

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وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:



قصف إسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

مسؤول أمريكي: آموس هوكشتاين مستشار بايدن البارز سيزور إسرائيل في وقت قريب ربما غداً الخميس

أ ف ب نقلاً عن مسؤول أمريكي: اغتيال العاروري تمّ بغارة إسرائيلية


بوريل يندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين دعيا لتهجير الفلسطينيين من غزة: "عمليات التهجير القسري انتهاك خطير للقانون الدولي"


البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" في غزة


إعلام فلسطيني: قصف مدفعي يستهدف مناطق في شمال قطاع غزة


الخارجية الأمريكية: واشنطن "قلقة للغاية" من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهات أخرى بعد مقتل العاروري


الخارجية الأمريكية: واشنطن لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية


إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة في محاور التوغل الإسرائيلي بخانيونس جنوب قطاع غزة


المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن مستعدون لكل الجبهات 

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في خانيونس مستمرة وستستغرق وقتاً


رئيس الأركان الإسرائيلي يقول على حدود لبنان إن جاهزية قواته هناك "في ذروتها" وإن "الحرب تخلق فرصة لتغيير الوضع"

 

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