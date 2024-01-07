الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نحو 30 ألفا حصيلة الشهداء والمفقودين في القطاع

تطورات اليوم الـ93 من "طوفان الأقصى".. ضحايا بالعشرات في قصف ليلي على غزة

استهداف مباشر لاشجار مثمرة في قطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال.-(وكالات)
استهداف مباشر لاشجار مثمرة في قطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال.-(وكالات)
تجدد القصف الإسرائيلي -ليل السبت وفجر اليوم الأحد- ليشمل مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود، في حين أعلن المكتب الإعلامي في القطاع أن حصيلة الشهداء والمفقودين تقترب من 30 ألفا.اضافة اعلان
وارتفع عدد الشهداء جراء استهداف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 17، بينهم 12 طفلا.
وأظهرت صور اللحظات الأولى بعد الغارات الإسرائيلية عمليات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ في أثناء انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى، كما أظهرت مشاهد الدمار الكبير الذي لحق بمدينة حمد غرب خان يونس.
وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط 4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة
وكان نحو 20 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة نصر في منطقة حي المنارة جنوب شرق محافظة خان يونس، وقد وصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي.
ويسعى الأهالي لدفن الشهداء في مقبرة قريبة من المستشفى رغم ضراوة القصف الإسرائيلي واستمرار قصف المدفعية على المنطقة.






وسط القطاع وشماله
وفي وسط قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل مواطن فلسطيني في منطقة الزوايدة.
وانتشلت فرق الإنقاذ جثمان شهيدة وعددا من الجرحى، بينما لا يزال آخرون عالقين تحت الركام.
وتواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني صعوبات كبيرة في إنقاذ وانتشال الضحايا نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمعدات اللازمة.
كما أن هناك عددا من الشهداء والمصابين إثر غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط القطاع.
وامتد القصف الإسرائيلي وسط القطاع ليستهدف مخيم النصيرات والمغازي والبريج وبلدة الزوايدة، مما أوقع شهداء وجرحى من الفلسطينيين.
كما تجدد القصف الإسرائيلي في شمال القطاع، واستهدف أحياء في مدينة غزة ومنازل في مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بالتزامن مع اشتباكات خاضتها فصائل المقاومة في منطقة التوام شمالي مدينة غزة وغرب مخيم جباليا.



إحصائية جديدة
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن عدد الشهداء والمفقودين ارتفع إلى 29 ألفا و722، بينهم 10 آلاف طفل، كما وصل عدد الشهيدات إلى 7 آلاف.
ونشر المكتب تحديثا لأهم الإحصاءات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن الاحتلال ارتكب 1903 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، "خلال 92 يوما من حرب الإبادة الجماعية".
وقال المكتب إن عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 58 ألفا و166.
وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال دمّر 69 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منذ بدء عدوانه على غزة.
وقد أخرج قصف الاحتلال الإسرائيلي 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب 53 مركزا صحيا.
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