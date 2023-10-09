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الإثنين 09 تشرين الأول 2023
12:24 ص
تطورات طوفان الاقصى في الساعات الاخيرة
صواريخ ليلية
تتواصل الاحداث المشتعلة في قطاع غزة ومحيطها مع انتصاف الليلة الثانية من معركة عسكرية واسعة أطلقتها الفصائل الفلسطينية تحت اسم طوفان الاقصى.
حيث قامت الفصائل منتصف الليلة بإطلاق 100 صاروخ باتجاه عسقلان وأصابت العديد من المباني كما تم توجيه رشقة من الصواريخ تجاه تل ابيب.
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فيما واصل طيران الاحتلال قصف العديد من المباني السكنية في قطاع غزة.
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