الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على القصف الأميركي على اليمن

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تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على القصف الأميركي على اليمن
 شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، تظاهرات أمام البيت الأبيض نظمها عدد من المحتجين على الضربات التي شنها الجيش الأميركي على عدة مواقع في اليمن.اضافة اعلان
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن المحتجين طالبوا بوقف القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن، وهتفوا "ارفعوا أيديكم عن اليمن"، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضاً بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاماً فلسطينية.
ورجحت قناة "فوكس 5" أن يكون الاحتجاج قام بتنظيمه تحالف ANSWER (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فجر الجمعة هجوماً واسعاً على عدة مواقع في اليمن لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.
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