الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرفوا على أسعد دولة في العالم

وجه سعيد ووجه حزين - (تعبيرية)
وجه سعيد ووجه حزين - (تعبيرية)
واصلت فنلندا تصدرها قائمة مؤشر السعادة العالمي للعام السابع على التوالي، فيما حلت الكويت الأولى عربيًا في المركز 13 عالميًا.

وشمل تقرير السعادة العالمي الذي نشر اليوم الأربعاء، على الموقع الرسمي للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، 143 دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.اضافة اعلان

وبحسب التقرير، جاءت فنلندا في المركز الأول تلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد، بينما حلت أفغانستان في ذيل القائمة.

وعلى مستوى الدول العربية، حلّت الكويت في المركز 13 عالميا، حسب الترتيب في القائمة المذكورة.

واعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها الإجابة على مقياس تدريجي من 1- 10، بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.

وشمل تقرير العام الحالي لأول مرة، تصنيفات مختلفة وفق الفئات العمرية، فكانت على سبيل المثال ليتوانيا الدولة الأسعد في العالم للفئة العمرية أقل من 30 عاما، بينما كانت الدنمارك على رأس القائمة فيما يتعلق بمن هم أكبر من 60 عاما.

وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سموتريتش (يمينا) وبن غفير (يسارا)

سموتريتش وبن غفير يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب

منذ 40 دقيقة
الشهيد زياد فرحان حمران

سرايا القدس تنعى الشهيد زياد حمران

منذ10 ساعة
جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب

صهر ترامب: على إسرائيل ترحيل الغزيين خلال "تطهير القطاع"

منذ11 ساعة
عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز

ساندرز: على أميركا ألا تقدم فلسا لآلة نتنياهو الحربية

منذ11 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

سيناتور أميركي: إسرائيل قد تنتهي بدون دعم أميركي

منذ12 ساعة
000_1TG0B9

لماذا أنشأ الاحتلال "لواء الجبال"؟

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات | منذ15 ساعة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ17 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 