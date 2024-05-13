الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعطل الاتصال بالإنترنت في شرق إفريقيا

كيبل بحري
كيبل بحري.
تعطل الاتصال بالإنترنت في شرق إفريقيا الأحد بسب كابلات متضررة تحت الماء وفق ما أعلنت منظمة نتبلوكس المعنية بمراقبة شبكات الإنترنت.
وكانت تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي الأكثر تضررا، وفق المنظمة.اضافة اعلان
وقالت نتبلوكس على منصة إكس إن ذلك "يعزى إلى أعطال أثرت في أنظمة الكابلات البحرية SEACOM وEASSy التي تربط المنطقة".
وبحسب وزير المعلومات والتكنولوجيا التنزاني، حدثت الأعطال في كابلات تربط موزمبيق بجنوب إفريقيا.
وقد تأثرت موزمبيق وملاوي وبوروندي والصومال ورواندا وأوغندا وجزر القمر ومدغشقر بدرجات متفاوتة، وفق نتبلوكس. كما تأثرت سيراليون في غرب إفريقيا.
وعانت دول عدة في غرب إفريقيا وجنوبها انقطاعات مماثلة في منتصف آذار/مارس بسبب تلف كابلات.
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