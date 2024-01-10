الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل استهداف سفينة جديدة مرتبطة بـ "إسرائيل" في البحر الأحمر

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تفاصيل استهداف سفينة جديدة مرتبطة بـ "إسرائيل" في البحر الأحمر

 استهدفت قوات "أنصار الله" الحوثيين سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، في حين حذرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من عواقب هجمات الحوثيين.اضافة اعلان
وسبق هذا التصريح إعلان هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد نحو 50 ميلا بحريا من غرب مدينة الحديدة اليمنية.
وأضافت الهيئة أنه يتم التحقيق في الحادث، و"ننصح السفن بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أنشطة مريبة"، دون تفاصيل.
أما الرد الأميركي فجاء على لسان المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر الذي قال إن بلاده ليست ضعيفة حيال تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.
وخلال مؤتمر صحفي، أضاف المتحدث أن هناك عواقب لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وينبغي أخذ التصريحات الأميركية بالخصوص على محمل الجد.
وتكثف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة. وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها وقطعت بدلا من ذلك رحلة أطول حول أفريقيا.
وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل عدوانها في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا أصبحت الجماعة المسلحة نفسها هدفا.
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70%من واردات إسرائيل، ويمر 98%من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.
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