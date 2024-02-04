الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل الغارات الأميركية البريطانية على صنعاء

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تفاصيل الغارات الأميركية البريطانية على صنعاء


أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء.
يأتي ذلك بعيد إعلان القيادة الوسطى الأميركية عن استهداف 6 صواريخ مضادة للسفن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.
وقالت القيادة الوسطى إن الصواريخ كانت في مناطق سيطرة الحوثيين وشكلت تهديدا للبحرية الأميركية.

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أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاءوحجة وذمار والبيضاء.


ويأتي هذا القصف ضمن عمليات تقول واشنطن إنها تستهدف إضعاف قدرة جماعة الحوثي على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب.


من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات من جهة حقل كونيكو للغاز الذي يقع في دير الزور شرقي سوريا ويضم قاعدة للقوات الأميركية نتيجة استهدافه بقذائف صاروخية.
ويأتي القصف في إطار عمليات استهداف متواترة من قبل جماعات مسلحة توصف بأنها مدعومة من إيران لمواقع تضم قوات أميركية في سوريا.


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