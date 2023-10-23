الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

بايدن-ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
كشف البيت الأبيض عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الأحد.

وقال البيت الأبيض إن "بايدن رحب بأول قافلتين من المساعدات الإنسانية منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، والتي عبرت الحدود إلى غزة ويتم توزيعها على الفلسطينيين المحتاجين".اضافة اعلان

وأضاف أن: "القادة أكدوا أنه سيكون هناك الآن تدفق مستمر لهذه المساعدات الحيوية إلى غزة".

وتابع: "أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لدعم إسرائيل في المساعدة على إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين".

وأشار البيت الأبيض إلى أن القائدين بحثا الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس وتوفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من المدنيين في غزة ممن يرغبون بالمغادرة. وكالات 

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