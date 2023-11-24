الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل تمركز جيش الاحتلال في غزة مع بدء سريان الوقف المؤقت للنار

655fc4c94236043b7b078c14
جيش الاحتلال

أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز القوات الإسرائيلية عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل ضمنها.

اضافة اعلان

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل في حدودها. فقواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في القيام بالتحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".


وأضاف: "بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط.. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
368337

محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل

منذ1 ساعة
252132

عباس يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

منذ2 ساعة
02082736740813345071063530788680

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 63 شهيدا من الحالة الصحفية و31 أسيراً منذ 7 أكتوبر

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_98f0048a4f004af8ac28254cc174aab7

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

منذ5 ساعة
شهداء بعدوان الاحتلال على غزة

غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 14854 شهيداً

منذ5 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

السيسي يؤكد موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

الناقل الوطني للمياه – جلالة الملك يتدخل

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 