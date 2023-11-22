الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة في غزة

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قوات اسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "موافق" على صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة "حماس"، معتبراً أن أيام الهدنة يمكن استغلالها لإعادة تنظيم صفوفه استعداداً لتوسيع العملية البرية إلى جنوب قطاع غزة.

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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية للاحتلال إن الأيام الأخيرة "شهدت مداولات في الجيش الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل وأهميتها للعمل العسكري".


وأضافت: "يمكن القول إن الجيش الإسرائيلي موافق على الصفقة من دون تحفّظ في المرحلة الحالية، ويقولون في الجيش إنه يمكن استغلال الهدنة لإعادة تنظيم القوات على الأرض، والاستعداد لامتداد المناورة البرية إلى جنوب القطاع".


وبحسب "كان" تشمل الصفقة وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، وإطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً (أطفال ونساء) على مدى الأيام الأربعة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيراً فلسطينياً بسجونها من الأطفال والنساء. وكالات 

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