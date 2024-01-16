تفاصيل قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع في العراق وسوريا (فيديو)

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لحظة قصف الحرس الثوري الإيراني تجمعات في العراق وسوريا قال إنها مسؤولة عن الهجمات على أراضينا pic.twitter.com/L3m0bvrVYp — جريدة الغد (@AlghadNews) January 15, 2024

"مشاهد من انطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني نحو أهدافها في أربيل، شمال العراق". pic.twitter.com/4qFFe7TkX8 — جريدة الغد (@AlghadNews) January 15, 2024

قصف الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر اليوم الثلاثاء ما سماها "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في العراق وسوريا.وأبلغت 3 مصادر أمنية رويترز بأن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان شمال العراق.وقال الحرس الثوري إن القصف يأتي ردا على "الأعمال الإرهابية" الأخيرة داخل إيران.وأضاف أنه استهدف أيضا قيادات وتجمعات "إرهابية" في سوريا مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرمان في إيران.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص.وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجوم كرمان الذي حدث أثناء مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني في غارة أميركية بمطار بغداد.