تفسير محتمل للاحتجاج في الجامعات

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ايتسيك الفاسي 11/6/2024في هذه الأيام صدرت باللغة العبرية نسخة جديدة من الكتاب الكلاسيكي للمحلل النفسي اليهودي – الألماني اريك بروم، "الهرب من الحرية". في الكتاب الذي نشر للمرة الأولى في 1941 حلل بروم الدافع النفسي لصعود الأنظمة الفاشية في أوروبا في النصف الأول للقرن العشرين. ادعاءه الرئيسي هو أن سبب صعود الفاشية في تلك الفترة يكمن فيما يسمى "أزمة الحرية في العصر الحديث". فروم شرح بأن الإنسان نجح في تحقيق شيء حارب من أجله خلال سنوات، التحرر من قيود الديكتاتوريات الممأسسة، على رأسها الدين والسلطة الملكية. ولكن، كما يحدث في مرات كثيرة أيضا على المستوى الشخصي، بالتحديد عندما يحقق الإنسان ما يتوق إليه دائما يكتشف أن مشاكله فقط بدأت. سبب ذلك، حسب بروم، هو أن التحرر من قيود الديكتاتوريات التقليدية جلب معه في الواقع الحرية، وأيضا درجة كبيرة من الاغتراب والعزلة.صحيح أن السلطات الممأسسة التقليدية قيدت الحرية الشخصية والقدرة على التعبير عن الإمكانيات الكامنة وعن التفرد، لكن في المقابل هي أرضت احتياجات نفسية حيوية مثل الشعور بالانتماء والهوية والمعنى. بعد تفكك هذه الأطر بقي الإنسان معزولا ومشوشا أمام واقع الحياة الذي هو في أساسه مليء بعدم المصالحة والعشوائية والصدفية. لذلك فإنه بحث كي يعيد هدية الحرية التي أعطيت له بآلام كبيرة من قبل الأجيال التي سبقته.الأنظمة الفاشية، والزعماء الديكتاتوريون على رأسها، عرضت على مواطنيها آلية للهرب من الحرية، كما حدد ذلك بروم. الأيديولوجيا وطريقة النظام الفاشي عرفت لهم العالم بمفاهيم بسيطة، الخير والشر، الأسود والأبيض، المخلصين والخونة، وساعدتهم في العثور مرة أخرى على المنطق والتصالح في واقع الحياة الفوضوي.بعد مرور 83 سنة على نشر هذا الكتاب للمرة الأولى فإن المشكلة التي أشار إليها بروم في كتابه "الهرب من الحرية"، ما تزال مهمة أكثر من أي وقت مضى. في البحث الذي أجريته مؤخرا في أوساط الطلاب في الولايات المتحدة قمت بفحص العلاقة بين الرؤية التقدمية والموقف من النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين وهجوم 7 تشرين الأول والدور الذي تلعبه المتغيرات النفسية في هذا السياق. وقد شارك في هذا البحث 1038 طالبا، الذين يعتبرون أنفسهم كأصحاب مواقف سياسية ليبرالية، ويتعلمون في مؤسسات أكاديمية مختلفة في الولايات المتحدة.أحد المتغيرات التي قمت بفحصها في البحث هو "سيلف ماستري"، الذي يتناول الدرجة التي يعتبر فيها الناس أحداث حياتهم باعتبارها خاضعة لسيطرتهم (ولا يشعرون بالعجز أو الخضوع لرحمة قوى خارجية). هذه الصفة النفسية تعتبر عاملا مهما في مواجهة ناجعة مع تحديات الحياة. الأشخاص الذين لديهم شعور بالسيطرة المتدنية على الأغلب ينظرون إلى حياتهم وكأنه تم التحكم بها من القدر أو من ظروف خارجية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعجز، الذي يزيد التعرض للضغط ويقلل نجاعة إستراتيجية المواجهة النفسية.متغير الشعور بالسيطرة على الحياة قمت بقياسه بواسطة استبيان تم تطويره من قبل علماء النفس ليونارد بيرلن وكارمي شومر من المعهد الوطني للصحة النفسية في الولايات المتحدة. المستطلعون طلب منهم تصنيف درجة موافقتهم على عبارات مثل "لا توجد لدي أي سيطرة على ما يحدث معي"، "لا يمكنني فعل الكثير من أجل تغيير أشياء كثيرة تهمني في الحياة".البحث وجد أن الطلاب الذين يشعرون بمستوى منخفض من السيطرة على حياتهم يميلون أكثر إلى رؤى تقدمية، ورؤية هجوم حماس في 7 أكتوبر كعمل مشروع للمقاومة.عندما يتعلم الشباب في الولايات المتحدة منذ سن صغيرة بأن الثقافة والقيم التي تربوا عليها هي قمعية وضارة وتتسبب بالضعف، وأن الآباء والأجداد هم كولونياليون وسارقون للأراضي، وأنهم هم أنفسهم "بيض لديهم امتيازات"، الذين يجب عليهم الاعتذار عن مجرد وجودهم، فإن الطريق ممهدة إلى أزمة هوية خطيرة. وكما يحدث في سن البلوغ فإن الشباب في أزمة هوية هم الذين يسهل جدا تجنيدهم لتأييد أفكار وحركات متطرفة، لأن الأمور التي يحتاجونها بشكل كبير هي نوع من الأفكار البسيطة التي ترتب وتنظم لهم الواقع الداخلي المشوش الذي يعيشون فيه، وتجعلهم يشعرون بأنهم جزء من شيء. هذا عرفت حركة "ووك" كيفية توفيره لهم بشكل ممتاز، وهذا هو سر قوتها.