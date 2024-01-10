تفكيك خراطيم إسرائيلية لضخ مواد حارقة جنوب لبنان

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عثرت دورية مشتركة للجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ في أطراف بلدة اللبونة في جنوب لبنان على 3 خراطيم تستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل الكيان الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية.وقامت وحدة مختصة من الجيش، وفقا لبيان صدر من الجيش اللبناني، على تفكيكها بحضور عناصر /اليونيفيل/، وأثناء ذلك تعرض عناصر الجيش واليونيفيل لرميات معادية دون وقوع إصابات.كما عثرت دورية مشتركة أخرى في أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب على خرطومين مماثلين كانا ممدودين من مركز تل الراهب التابع للكيان الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما.ويواصل الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع /اليونيفيل/.وفي غضون ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الناقورة، كما تم إلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة الضهيرة الحدودية.وفي قت سابق، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة /الخيام/ وأطراف بلدات /عيترون/ و/حولا/ و/وادي السلوقي/.جدير بالذكر أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من قوات الاحتلال، ما أجبر آلاف السكان على النزوح، ومغادرة أراضيهم.