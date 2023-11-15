تقرير: البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك "إسرائيل" في غزة

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك إسرائيل في الحرب ضد «حماس»، مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين ودعوات الإدارة التي تذهب أدراج الرياح.وأوضحت الوكالة أن ذلك يوسع الصدع بين الحليفين المقربين.يأتي ذلك بينما أظهر استطلاع جديد للرأي نقلته صحيفة «هآرتس» أن أقل من 4 في المائة فقط من اليهود الإسرائيليين قالوا إنهم يثقون في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصدراً موثوقاً للمعلومات بشأن الحرب ضد «حماس».وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جواً، ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد «حماس» في مستشفى «الشفاء» في غزة.وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن اسمه: «لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى، ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران». وتابع: «تجب حماية المستشفيات والمرضى».-(وكالات)