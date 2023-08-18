تقرير: شح المياه يهدد 25 دولة بينها 15 دولة عربية

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كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه، التي تولدت بفعل النمو السكاني والتغير المناخي والممارسات غير الفعالة لإدارة المياه.ووفقا لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره، كل 4 سنوات، أن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - من بينها 15 دولة عربية، تواجه في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي.وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة سبوتنيك الجمعة، أنه "على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60 بالمئة بحلول عام 2050".وكشف تقرير معهد الموارد العالمية، كذلك أن "من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين وقطر والكويت ولبنان وسلطنة عمان".وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية وليبيا والأردن وسوريا.وأشار التقرير إلى أن المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي، هي في المقام الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه 83 بالمئة من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض 74 بالمئة من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة.--(بترا)