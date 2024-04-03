الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تمهيدا لإقامة "الهيكل".. استعدادات يهودية لـ"ذبح البقرات الحمراء" قبالة "الأقصى"

أعضاء من جماعات الهيكل يحاكون تقديم "قرابين الفصح" تمهيدا لفعل ذلك في باحات المسجد الأقصى المبارك.-(أرشيفية)
أعضاء من جماعات الهيكل يحاكون تقديم "قرابين الفصح" تمهيدا لفعل ذلك في باحات المسجد الأقصى المبارك.-(أرشيفية)
القدس المحتلة - بعد أن أتمت "البقرات الخمس" التي جلبها الكيان الصهيوني العام الماضي من ولاية تكساس الأميركية "سنها الشرعي" الذي يسمح بذبحها ونثر رمادها قبالة المسجد الأقصى المبارك، وفق المعتقدات اليهودية، تعتزم "جماعات الهيكل" المزعوم التحضير لإقامة طقوس ذبحها في العاشر في نيسان(أبريل) الحالي.اضافة اعلان
وتقتضي تعاليم الشريعة اليهودية حرق "البقرة الحمراء" في منطقة جبل الزيتون بطقوس وأدوات معينة ومن ثم نثر رمادها قبالة المسجد الأقصى، إيذانا ببدء طقوس إقامة "الهيكل الثالث" المزعوم، والتجهيز لاقتحام ملايين اليهود للمسجد. 
ويعتقد غالبية الحاخامات اليهود أن "دخول أي يهودي للأقصى يُعد خطيئة وأمرا محظورا ما لم يتطهر
 برماد البقرة الحمراء". 
وتعول "جماعات الهيكل" المتطرفة على أن إقامة طقس "التطهر بالبقرة الحمراء" يمكن أن يفتح المجال لمئات آلاف اليهود المتدينين لاقتحام الأقصى، والذين يمتنعون عن ذلك اليوم التزاما بالمنع الحاخامي الرسمي. 
والأربعاء الماضي، عقد ما يسمى "معهد الهيكل" مؤتمرا خاصا، لمناقشة التحضيرات الدينية لإقامة طقوس ذبح البقرة الحمراء التي تهدف للتطهر من "نجاسة الموتى"، لتتجاوز من خلاله المنع المفروض من الحاخامية الكبرى على اقتحام الأقصى، بسبب "عدم توفر شرط الطهارة".
مضاعفة الأخطار
الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول إن "جماعات الهيكل" تعتزم إقامة طقوس ذبح "البقرات الحمراء" في الثاني من نيسان الحالي وفق التقويم العبري، والذي يوافق العاشر من أبريل، ويتزامن مع عيد الفطر المبارك، بعدما استوفت الشروط المطلوبة. 
ويشترط وفقا لتعاليم الشرعية اليهودية، ألا يقل سن البقرات عن عامين وشهرين لأجل ذبحها والتطهر برمادها، خاصة أن 95 % من اليهود يلتزمون بفتوى الحاخامات. 
ويوضح أبو دياب أن ذبح هذه البقرات من شأنه مضاعفة الأخطار المحدقة بالأقصى وأعداد المقتحمين ليس من الجماعات المتطرفة فقط، بل سيصبح لكل اليهود "الحق" في اقتحام المسجد وأداء طقوسهم التلمودية داخله. 
ويضيف أن "ذبح البقرات حسب المعتقدات اليهودية والطائفة الإنجيلية الصهيونية سيقرب مجيء المسيح المخلص، لذلك يدعمون هذه الفكرة وتنفيذها، كونها تُمهد لهدم الأقصى وإقامة المعبد الثالث المزعوم". 
وتستغل "جماعات الهيكل"- وفقًا للباحث المقدسي- الأوضاع الحالية والحرب الصهيونية على قطاع غزة وتسليط الضوء إعلاميا وعالميا عليها لأجل تنفيذ هذه الخطوة.
ويشير إلى أن المتطرفين وبعض أعضاء حكومة الاحتلال يستغلون الحرب على غزة، ويظنون أنهم إذا نفذوا أي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم في الأقصى وفرض وقائع تلمودية فيه، وتقسيمه، لن يكون هناك من يقف في وجههم. 
و"هذه النظرية تُخالفها شرطة الاحتلال، كونها لا تريد تصعيد الأوضاع وانفجارها سواء في فلسطين أو الشارع العربي والإسلامي، لما للقدس والأقصى من خصوصية ومكانة مهمة لدى المسلمين، لذلك تحاول منع الجماعات المتطرفة من إقامة طقوس ذبح البقرات"، وفق أبو دياب.
تفجر الأوضاع
ويحذر أبو دياب من مخاطر إقدام "جماعات الهيكل" على تنفيذ الخطوة، التي تتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر، كونهم يُعدون العدة ويظنون أن الفرصة مواتية للانقضاض على المسجد الأقصى، مع وجود حكومة يمينية متطرفة. 
وفي شباط (فبراير) الماضي، نشر "معهد الهيكل" أثناء الحرب على غزة، إعلانًا طلب فيه كهنةً متطوعين لتدريبهم على طقوس "التطهر بالبقرة الحمراء"، ووضع شروطا خاصة للمتطوعين. 
ورغم عدم نشر الجماعات المتطرفة حتى الآن دعوات رسمية لإقامة تلك الطقوس، إلا أن المؤتمر الذي عقد الأربعاء الماضي يأتي في إطار عدة خطوات تمهيدية جرى رصدها تنبئ بجدية التحضير لهذا الطقس سواء في يوم عيد الفطر أو في أي وقت بعده.
ويقول الباحث المقدسي: "إذا أقدموا على هذه الخطوة فإن الأمور ستنقلب رأسا على عقب، وستكون القدس على موعد مع تفجر الأوضاع".
ويؤكد أن السماح لأعداد كبيرة من المستوطنين واليهود باقتحام المسجد الأقصى سيصاحبه فرض قيود وتضييقات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إليه، وعدم السماح لهم بدخوله تمامًا في أوقات الاقتحامات، ما يعني تقسيمه زمانيا ومكانيا وتكريس "الوجود اليهودي" فيه.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المجاعة تقترب من غزة

346 ألف طفل بغزة دون الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية

منذ 50 دقيقة
فلسطينيان ينقلان جثمان شهيد من مجمع الشفاء بعد انسحاب الاحتلال منه.-(وكالات)

الاحتلال يواصل إبادته عائلات فلسطينية بالكامل

منذ 53 دقيقة
عدوان الاحتلال تسبب بدمار واسع في قطاع غزة - (الفرنسية)

البنك الدولي: أضرار البنية التحتية بغزة تتجاوز 18 مليار دولار

منذ3 ساعة
إيران

إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل

منذ21 ساعة
جوازات سفر الفريق الإغاثي ملطخة بالدماء جراء استهدافهم من قبل الاحتلال

حماس تعلق على اغتيال فريق إغاثي دولي بغزة

منذ21 ساعة
ساق فتاة فلسطينية تعاني من سوء التغذية وتتلقى العلاج في مركز صحي في رفح في جنوب قطاع غزة، 1 نيسان/ أبريل 2024. (رويترز)

الأونروا: كل يوم يفقد 10 أطفال أرجلهم بسبب الحرب على غزة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب وصناعة النخب!!

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات | منذ2 ساعة
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777
 
 