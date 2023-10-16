تنامي الدعوات بين الغزيين للعودة شمالا وإحباط مخطط الاحتلال للتهجير

نادية سعد الدين

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عمان - أكد الناطق الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في ظهور له أمس على شاشات التلفزة، أن"عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بين 200 و250، وما هو موجود لدنيا هو 200 أسير، والباقي موزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى".وشدد أبو عبيدة، على أن المقاومة "ترعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني، ويأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب"، لافتا الى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في قصف لطائرات الاحتلال التي تضرب قطاع غزة بقذائفها المدمرة حتى الآن.وأشار الى وجود محتجزين من جنسيات مختلفة، مؤكدا "إننا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".كما شدد بأنهم في المقاومة "مصرون على إدخال الفرحة لكل بيت من بيوت شعبنا الفلسطيني في ملف الأسرى"، وفي إشارته لما يفعله الاحتلال قال إن "العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب"، مبينا أن هذا المحتل لم يكن يتصور أو يصدق بأن قوة عربية محاصرة ومحاربة، تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه.وشدد على أن تهديد المقاومة بدخول جيش الاحتلال بريا إلى قطاع غزة "لا يرهبنا، ونحن جاهزون للتعامل مع أي قوة غاشمة، ولن تكون غزة الا مقبرة لغزاتها، وستبتلعكم رمالها".وفي السياق نفسه، ما تزال قوافل الإغاثة الإنسانية تنتظر عبور معبر رفح إلى قطاع غزة بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإمدادات الغذائية والطبية والمستلزمات الأساسية للسكان المدنيين، بما يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسط تحذير فلسطيني من نفاد الوقود والمياه، مع استمرار عدوان الاحتلال المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.المتطرف "بنيامين نتنياهو"، رئيس حكومة الاحتلال اليمينية، صعد من نبرة تهديده بالاجتياح البري الوشيك لتفكيك حركة "حماس" وتغيير خريطة غزة، وذلك بعد فشل مخططه بتهجير الفلسطينيين وتفريغ القطاع من معظم سكانه، أمام صمود الغزيين وتشبثهم بأرضهم ورفضهم الرحيل، وإزاء الرفض الأردني والعربي لحدوث "نكبة ثالثة" ولفكرة "الوطن البديل"، التي يروج لها الاحتلال قديما.وتزداد الدعوات الفلسطينية في غزة بكثافة للعودة من الجنوب إلى الشمال، اليوم، في مشهد سيبدو مهيبا يتحدى محاولات الاحتلال البائسة لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، لا سيما دعوته لأكثر من مليون من سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع، بما يشير إلى تمهيدها لغزو بري، ويكشف عن مقترح الساسة الإسرائيليين بطرد الفلسطينيين إلى مصر، والبقية إلى دول أخرى مجاورة، وهو الأمر الذي رفضته الدول العربية بشكل قاطع.ومع تفاقم الأحداث؛ تراجعت الإدارة الأميركية أيضا عن تأييد فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، بوصفها "محكوما عليها بالفشل"، وفق وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، إلا أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم الكامل للاحتلال في عدوانه على غزة، لا بل تحريضه على استمرار حربه للقضاء على حركة "حماس"، بدون احتلال غزة مرة أخرى"، بحسب تصريح الرئيس الأميركي "جو بايدن"، أمس.وواشنطن بذلك تتجاهل المجازر الوحشية التي خلفت أكثر من 2700 شهيد، وقرابة 10 آلاف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، واستهداف المنشآت المدنية، وقصف المساجد والمشافي والمدارس والأبراج السكنية، وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة.ومع تواصل عدوان الاحتلال ومنع الإمدادات؛ فإن ما تبقى من مصادر مياه في قطاع غزة لا يكفي لتأمين 15 لترا للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة، وفق رئيس سلطة المياه، الوزير الفلسطيني مازن غنيم.وتزداد الخشية من استمرار توقف أنظمة تزويد المياه، وفق غنيم الذي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية بشكل عاجل لطواقم سلطة المياه الفنية، لتتمكن من تشغيل المنشآت وتأمين المياه لسكان القطاع المحاصر.كما نبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط، محذرا من أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة من خلال تقييد توفير المياه والوقود والغذاء والكهرباء هو جريمة حرب، كما أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي للسكان في شمال غزة بالإخلاء يرقى إلى مستوى التهجير القسري".وأكدت أنه "ينبغي لزعماء العالم أن يضغطوا بشكل عاجل على جميع الأطراف من أجل احترام القانون الإنساني الدولي باستمرار ودون معايير مزدوجة".في حين تتوالى تهديدات المتطرف "نتنياهو" بشن الهجوم البري الإسرائيلي ضد غزة، عبر الحشد العسكري الواسع واستدعاء نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو أكبر استدعاء في عمر الكيان المحتل، بالتزامن مع استمرار الغارات الوحشية، للتمهيد للاجتياح البري، المتوسط أو المحدود.يأتي ذلك في ظل الخسائر التي تكبدها نتيجة ضرب المقاومة الفلسطينية "لفرقة غزة" المكلفة بمراقبة القطاع، بما في ذلك الأنفاق والصواريخ والأسلحة وغيرها، بحيث تعد بمثابة رأس حربة أي هجوم إسرائيلي، فضلا عن مسألة استعادة التعافي مجددا.من جانبها؛ أكدت المقاومة الفلسطينية الجهوزية الكاملة للرد على جرائم الاحتلال والدفاع عن الأرض والشعب الفلسطيني.وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، مخاطبا جنود الجيش الإسرائيلي "أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم"، وسط توقعات باجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة.وقال أبو حمزة، إن "العدو الصهيوني تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية بدون أن ينال من عزيمة المقاومة والشعب الفلسطيني".وأكد "ثبات المقاومة والشعب الفلسطيني أمام جرائم الاحتلال"، مشددا على أنه "لا خيار لنا سوى النصر"، متابعا "ما زلنا نخوض غمار الحرب والانتفاضة ضمن معركة طوفان الأقصى وفي ظل تخبط صهيوني واضح".واعتبر إن "الاحتلال وإزاء ضربات المقاومة لجأ الى محاولات يائسة وبائسة لتهجير الشعب الفلسطيني، فكان رد الشباب والنساء والشيوخ والأطفال وعلى الملأ هو الثبات على الأرض". وقال أن كلمة الشعب والمقاومة هي الأقوى، مؤكدا أن القصف البري أو البحري أو الجوي لن ينال من عزيمة المقاومة والشعب الفلسطيني.