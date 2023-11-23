الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تواصل القصف والغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة

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قصف غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين ، الليلة، خلال سلسلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تركزت جنوبه بشكل عنيف.


وأفادت وسائل إعلام، باستشهد أربعة اشخاص في قصف طائرات الاحتلال الحربية، على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الاشخاص.


واستشهد وأصيب عشرات الاشخاص، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.


كما ويتعرض جنوب القطاع إلى سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.


كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي أراض زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.


وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا عنيفا جنوب غرب خان يونس، وفي منطقة القرارة شرقا. وفا 

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