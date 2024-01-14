الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"توتر شديد".. سبب مغادرة وزير الدفاع الإسرائيلي جلسة مجلس الحرب

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت


قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت غادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، عن توتر شديد داخل اجتماع وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي، بين بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت.اضافة اعلان
قال موقع "والا" العبري، إن وزير الدفاع يوآف جالانت غادر جلسة مجلس الوزراء الحربي التي انعقدت مساء اليوم بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء السماح لرئيس مكتبه بالدخول في المناقشة على أساس أنها مناقشة دون حضور مساعدين.

وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر جالانت التخلي عن المناقشة.

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