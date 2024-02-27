الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توتر هش

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
 آفي يسسخروف   27/2/2024
يكاد تكون في كل يوم اجتياز لخط آخر، حدود أخرى، في المواجهة العنيفة والخطيرة جدا بين إسرائيل وحزب الله. وإذا كان ما يزال يبدو أحيانا أن الطرفين لا يريدان حقا حربا شاملة، فإن أحداث النار التي سجلت أمس بين الطرفين تثبت كم هو الوضع في الشمال هش ويمكنه أن يؤدي بسهولة إلى تصعيد شامل وقاس.اضافة اعلان
إطلاق صواريخ مضادات الطائرات نحو المُسيرات الإسرائيلية، مثل الهجمات التي لا تتوقف من جانب حزب الله على بلدات الشمال، أدت الى رد شاذ بل وشاذ جدا من إسرائيل التي هاجمت أهدافا في بعلبك. هذا هو الهدف الأبعد عن الحدود الذي هوجم حتى الآن، عمليا منذ نهاية حرب لبنان الثانية في آب 2006. بعلبك هي المركز الروحاني، العسكري والسياسي لحزب الله. هناك عمليا بدأت المنظمة طريقها حين وصل مرشدون إيرانيون من الحرس الثوري إلى عدد من المعسكرات هناك لأجل تدريب من سيصبحون لاحقا قادة حزب الله. كما أنها فتحت مراكز الشيعية الأولى بدعم من نظام آيات الله، حيث يتعلم رجال دين حزب الله، وجيل كامل من مؤيدي المنظمة.
ان الرسالة التي تحاول إسرائيل نقلها واضحة وتسمع جيدا: نحن لا نتردد باستخدام مزيد من القوة، وإذا اضطررنا، فسنخرج حتى إلى حرب. لكن السؤال هو كيف سيرد حزب الله. هل سيكون أول من يتراجع ويوافق على سحب قوات الرضوان من منطقة الحدود (عمليا معظم قوات الرضوان خرجت منذ الآن من المنطقة) ووقف النار مع إسرائيل أو ربما سيصعد من جهته الهجمات على الأراضي الإسرائيلية كي يثبت بأنه لا يخاف مواجهة كهذه. في المرحلة الأولى جاءت عصر أمس رشقة الصواريخ الثقيلة نحو هضبة الجولان. يمكن التقدير بأنه إذا لم يتحقق قريبا وقف نار بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن الوضع بين إسرائيل وحزب الله سيواصل الاقتراب أكثر فأكثر إلى مواجهة شاملة وواسعة.
في السلطة الفلسطينية، حاليا، أعلنت الحكومة برئاسة محمد اشتيه، أمس عن استقالتها. عمليا ستواصل الحكومة أداء مهامها حتى قيام حكومة تكنوقراط، إذا ما تحققت هذه. قرار اشتيه ليس انعطافة دراماتيكية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، او حتى بين حماس وفتح. هذه خطوة تستهدف أساسا الإثبات للإدارة الأميركية بأن أبا مازن ينفذ توصياتهم بالنسبة للإصلاحات في السلطة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أعربت الإدارة عن تخوفها من فقدان الدعم لفتح والسلطة في أوساط الجمهور الفلسطيني في غزة، وأكثر من هذا في الضفة، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر. حماس لم تعد تتمتع بدعم واسع في أوساط الجمهور في غزة، وأمثلة عن ذلك يمكن أن نراها في كل يوم، لكن في الضفة شعبيتها ما تزال عالية جدا. الإدارة الأميركية التي خافت من تفجر عنيف ضد السلطة وإسرائيل، طلبت من أبو مازن اتخاذ إجراءات تهدئ الجمهور – الذي يريد أن يرى تحسنا في وضعه الاقتصادي، لكن بذات القدر يواصل التأييد لأعمال حماس في غزة. استقالة الحكومة القائمة على أساس فتح جاءت بالتالي للسماح بتعيين خبراء لإدارة شؤون الضفة الغربية وغزة معا في اليوم التالي للحرب.
في نهاية هذا الشهر سيجتمع ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا، بمن فيهم حماس والجهاد في موسكو وأحد القرارات التي يفترض أن تصدر من هناك هو التأييد لإقامة حكومة تكنوقراط. أبو مازن معني بتعيين محمد مصطفى مستشاره الاقتصادي القديم. أما الأميركيون، الإماراتيون، وحتى السعوديون فيريدون تعيين سلام فياض الذي نجح في الماضي في إجراء إصلاحات شاملة في السلطة. الأميركيون أرادوا أيضا نقل جزء من صلاحيات الرئيس أبو مازن الى فياض وهذا بالطبع ما لم يوافق عليه أبو مازن – فبقينا مع محمد مصطفى.
شخصية أخرى وقفت الى جانب فياض هو محمد دحلان الذي ظاهرا يدعي أنه ليس له تطلعات لـ "اليوم التالي" لأبي مازن. وقد التقى مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في قطر ولاقى تأييده للخطوة، أما في هذه اللحظة على الأقل فإن أبا مازن يرفض ذلك. في كل حال، مع حكومة تكنوقراط أو مع حكومة فتح تستعدان لمعالجة شؤون غزة في اليوم التالي للحرب، تبقى على حالها مشكلة صغرى: حكومة بنيامين نتنياهو التي ترفض بشدة السماح بعودة السلطة الفلسطينية الى غزة. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مقاتلة أميركية ضربت الحوثيين مؤخراً

واشنطن: ضربنا 230 هدفا في اليمن

منذ 11 دقيقة
إيران

توقف الهجمات في سورية والعراق.. امتثال إيراني لتهديدات بايدن أم تخطيط لعمل ما؟

منذ 54 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

إحراق الجندي الأميركي لنفسه.. يخلف تداعيات لن تكون بصالح بايدن الساعي لرئاسة ثانية

منذ 54 دقيقة
الشهيد أحمد دراغمة على أكتاف مشيعيه قبل مواراته الثرى بمدينة طوباس-(وكالات)

"ألغام" نتنياهو في طريق "صفقة" التبادل تعرقل التصور الأميركي لاتفاق قبل رمضان

منذ 54 دقيقة
هآرتس

متى يصبح الحكم نظاما؟

منذ 55 دقيقة
هآرتس

هكذا فقدنا "النصر المطلق"

منذ 55 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أهواء ومصالح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

الانتخابات الأميركية والأجندة الشرق أوسطية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه ليست هدنة.. هذا تجريع للسم

ماهر أبو طير |اليوم

تصفير البيروقراطية

موسى الساكت |اليوم

تعديل "التقاعد المدني" يعود للأضواء!

د.خليف الخوالدة |اليوم

غزة تموت جوعا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |منذ 55 دقيقة
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy
 
 