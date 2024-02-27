يديعوت أحرونوت

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آفي يسسخروف 27/2/2024يكاد تكون في كل يوم اجتياز لخط آخر، حدود أخرى، في المواجهة العنيفة والخطيرة جدا بين إسرائيل وحزب الله. وإذا كان ما يزال يبدو أحيانا أن الطرفين لا يريدان حقا حربا شاملة، فإن أحداث النار التي سجلت أمس بين الطرفين تثبت كم هو الوضع في الشمال هش ويمكنه أن يؤدي بسهولة إلى تصعيد شامل وقاس.إطلاق صواريخ مضادات الطائرات نحو المُسيرات الإسرائيلية، مثل الهجمات التي لا تتوقف من جانب حزب الله على بلدات الشمال، أدت الى رد شاذ بل وشاذ جدا من إسرائيل التي هاجمت أهدافا في بعلبك. هذا هو الهدف الأبعد عن الحدود الذي هوجم حتى الآن، عمليا منذ نهاية حرب لبنان الثانية في آب 2006. بعلبك هي المركز الروحاني، العسكري والسياسي لحزب الله. هناك عمليا بدأت المنظمة طريقها حين وصل مرشدون إيرانيون من الحرس الثوري إلى عدد من المعسكرات هناك لأجل تدريب من سيصبحون لاحقا قادة حزب الله. كما أنها فتحت مراكز الشيعية الأولى بدعم من نظام آيات الله، حيث يتعلم رجال دين حزب الله، وجيل كامل من مؤيدي المنظمة.ان الرسالة التي تحاول إسرائيل نقلها واضحة وتسمع جيدا: نحن لا نتردد باستخدام مزيد من القوة، وإذا اضطررنا، فسنخرج حتى إلى حرب. لكن السؤال هو كيف سيرد حزب الله. هل سيكون أول من يتراجع ويوافق على سحب قوات الرضوان من منطقة الحدود (عمليا معظم قوات الرضوان خرجت منذ الآن من المنطقة) ووقف النار مع إسرائيل أو ربما سيصعد من جهته الهجمات على الأراضي الإسرائيلية كي يثبت بأنه لا يخاف مواجهة كهذه. في المرحلة الأولى جاءت عصر أمس رشقة الصواريخ الثقيلة نحو هضبة الجولان. يمكن التقدير بأنه إذا لم يتحقق قريبا وقف نار بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن الوضع بين إسرائيل وحزب الله سيواصل الاقتراب أكثر فأكثر إلى مواجهة شاملة وواسعة.في السلطة الفلسطينية، حاليا، أعلنت الحكومة برئاسة محمد اشتيه، أمس عن استقالتها. عمليا ستواصل الحكومة أداء مهامها حتى قيام حكومة تكنوقراط، إذا ما تحققت هذه. قرار اشتيه ليس انعطافة دراماتيكية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، او حتى بين حماس وفتح. هذه خطوة تستهدف أساسا الإثبات للإدارة الأميركية بأن أبا مازن ينفذ توصياتهم بالنسبة للإصلاحات في السلطة.جاءت هذه الخطوة بعد أن أعربت الإدارة عن تخوفها من فقدان الدعم لفتح والسلطة في أوساط الجمهور الفلسطيني في غزة، وأكثر من هذا في الضفة، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر. حماس لم تعد تتمتع بدعم واسع في أوساط الجمهور في غزة، وأمثلة عن ذلك يمكن أن نراها في كل يوم، لكن في الضفة شعبيتها ما تزال عالية جدا. الإدارة الأميركية التي خافت من تفجر عنيف ضد السلطة وإسرائيل، طلبت من أبو مازن اتخاذ إجراءات تهدئ الجمهور – الذي يريد أن يرى تحسنا في وضعه الاقتصادي، لكن بذات القدر يواصل التأييد لأعمال حماس في غزة. استقالة الحكومة القائمة على أساس فتح جاءت بالتالي للسماح بتعيين خبراء لإدارة شؤون الضفة الغربية وغزة معا في اليوم التالي للحرب.في نهاية هذا الشهر سيجتمع ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا، بمن فيهم حماس والجهاد في موسكو وأحد القرارات التي يفترض أن تصدر من هناك هو التأييد لإقامة حكومة تكنوقراط. أبو مازن معني بتعيين محمد مصطفى مستشاره الاقتصادي القديم. أما الأميركيون، الإماراتيون، وحتى السعوديون فيريدون تعيين سلام فياض الذي نجح في الماضي في إجراء إصلاحات شاملة في السلطة. الأميركيون أرادوا أيضا نقل جزء من صلاحيات الرئيس أبو مازن الى فياض وهذا بالطبع ما لم يوافق عليه أبو مازن – فبقينا مع محمد مصطفى.شخصية أخرى وقفت الى جانب فياض هو محمد دحلان الذي ظاهرا يدعي أنه ليس له تطلعات لـ "اليوم التالي" لأبي مازن. وقد التقى مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في قطر ولاقى تأييده للخطوة، أما في هذه اللحظة على الأقل فإن أبا مازن يرفض ذلك. في كل حال، مع حكومة تكنوقراط أو مع حكومة فتح تستعدان لمعالجة شؤون غزة في اليوم التالي للحرب، تبقى على حالها مشكلة صغرى: حكومة بنيامين نتنياهو التي ترفض بشدة السماح بعودة السلطة الفلسطينية الى غزة.