الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توقف الهجمات في سورية والعراق.. امتثال إيراني لتهديدات بايدن أم تخطيط لعمل ما؟

إيران
إيران
عواصم - فيما اعتبرت مصادر أميركية أن الهدوء الذي ساد من قبل إيران وحلفائها في المنطقة، جاء بعد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة للحكومة في طهران، بأنه مستعد لقصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية، اعتبر أميركيون آخرون أنه "هدوء مقلق"، في إشارة إلى أن ايران تخطط لشيء ما.اضافة اعلان
وكانت رسالة بايدن بقصف الأراضي الإيرانية واضحة لطهران إن هي قررت توسيع دائرة النزاع وهددت الجنود الأميركيين.
وتعتبر مصادر أميركية في واشنطن أن إيران بالفعل فهمت الرسالة، وتضيف "الآن نرى ذلك في صمت المليشيات وعدم إتيان إيران بأي حركة، معتبرة الرسالة بمثابة نجاح للردع".
إلا أن أحد المصادر الأميركية قال، "إنه هدوء مريب!". وتابع بالقول "إننا لم نرَ منذ أسابيع أي طلقة في هذه المنطقة" أي سورية والعراق والخليج العربي ومضيق هرمز.
متحدّث آخر اعتبر أنه ما يجري راهنا من هدوء، مستمر إلى أن يقرر الإيرانيون أمراً آخر.
ويفهم الأميركيون أن الإيرانيين مصرّون على هدفهم الإستراتيجي، وهو إخراج الأميركيين من منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً من العراق وسورية، أو أقلّه من العراق وسورية، وهم ينتظرون أن يعاود الإيرانيون وأعوانهم الكرّة في وقت ما، وأن نعود إلى اعتداءات تقوم بها هذه المليشيات ضد القوات الأميركية، أو أن تعود إيران إلى بعض التحركات في الخليج العربي ومضيق هرمز، لكنهم في الوقت ذاته يرون أن ما فعلته الإدارة الحالية والهدوء الذي التزمت به إيران ومليشياتها هو نتيجة جيّدة، وأن الردع قائم بحسب المتحدثين في واشنطن.
ولم يؤكّد الأميركيون إن كانت تهديدات بايدن بضرب إيران قد ساهمت في خفض التوتر النووي، كما أدعى الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويوم أول من أمس، سرّبت أكثر من دولة تقرير مدير وكالة الطاقة الذرية عن إيران ويقول فيه إن إيران عمدت إلى خفض كميات اليورانيوم المخصب لديها.
وقال تقرير رافاييل غروسي إن إيران عمدت إلى تحويل كميات من اليورانيوم القريب من "الدرجة العسكرية" أي أعلى من 60 %، وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الكميات "الخطيرة" منذ العام 2021، ويشير التقرير إلى أن الخطوة الإيرانية جاءت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وهناك استنتاج غير مؤكّد من قبل الإدارة الأميركية ويقول إن إيران أبطأت من تخصيب اليورانيوم وخفضت كمياته بنسبة 60 % بعدما أبلغ بايدن طهران أنه سيقصف في حال التصعيد.
ولم يؤكد المتحدثون الأميركيون هذا الربط، وقالوا إن الإدارة الحالية راضية عن أنها تمكنت من احتواء النزاع، وحصره في غزة، وأن المليشيات توقفت عن مهاجمة الأميركيين منذ أسابيع، وأن الإيرانيين لم يحركوا أية قوات بحرية ولم يقوموا بأية أعمال تحرّش في الخليج العربي أو مضيق هرمز.
"هذا الهدوء المريب" يقابله الأميركيون من جهة أخرى بالتأكيد أن القوات العسكرية الأميركية تتمتع بقدرات هائلة للتحرّك، فهناك أعداد كبيرة من القوات الجوية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد المصادر العسكرية أن الأميركيين قادرون على إرسال طائرات إستراتيجية من أراضيهم، ومن أراضي بلدان صديقة، خصوصاً في أوروبا، للقيام بأي أعمال قصف ضرورية.
ورغم الكثير من المؤشرات على أن القوات العسكرية الأميركية تعاني من الانشغال في مسارح عمليات حول العالم، يريد الأميركيون التأكيد للإيرانيين أنهم قادرون، وخلال ساعات، على حشد قوات ضاربة جوية وبحرية كثيرة، وأنهم يستطيعون ضرب أهداف إيرانية يرى الأميركيون أن تدميرها ضروري إما لإضعاف القدرات الإيرانية أو لتوجيه رسائل تحذيرية.
واعتبرت مصادر في الحكومة الأميركية أن هجمات المليشيات العراقية خلال الشهر الماضي كانت تهديداً حقيقياً للأميركيين المنتشرين في العراق وسورية.
وكانت الإدارة الأميركية برئاسة بايدن قالت إنها تمكنت من ردع إيران ومليشياتها في العراق وسورية، وقد تحدّث أكثر من مصدر في الحكومة الأميركية عن التهديدات الإيرانية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وأكدوا أن هذه الأيام تثبت بالفعل أن سياسة بايدن تجاه إيران وصلت إلى هدفها.
وأكد متحدثون أميركيون أن بايدن ومساعديه من خلال تحركاتهم الدبلوماسية والميدانية نجحوا في إبقاء إيران خارج دائرة النزاع (العدوان على غزة).
كما أن إيران لم تحرّك قوات على الأرض، ولم ترسل قوات من أراضيها إلى خارج هذه الأراضي للقيام بأي عمل عسكري مباشر من أي نوع، واكتفت بمتابعة إرسال مستشارين وجنود في الحرس الثوري الإيراني للعمل إلى جانب المليشيات العراقية الموالية لإيران، وإلى جانب قوات النظام السوري والمليشيات التي بنتها إيران لمد ذراع نفوذها إلى سورية.
واعتبرت مصادر في الحكومة الأميركية أن هجمات المليشيات العراقية خلال الشهر الماضي كانت تهديداً حقيقياً للأميركيين المنتشرين في العراق وسورية، كما أن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة "البرج 22" كان خرقاً واضحاً للخطوط الحمراء التي تتبعها أي إدارة أميركية وأي رئيس أميركي.
وكان الرد الأميركي متعدد الأوجه، وبدأ بحملة قصف جوي على مقرات للمليشيات والحرس الثوري الإيراني في سورية والعراق، وبعد ذلك قتل الأميركيون أحد زعماء مليشيات كتائب حزب الله، وكان المسؤول عن عمليات الصواريخ في سورية.-(وكالات)
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