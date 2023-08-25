الجمعة 25 آب 2023
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توقيف ترامب في جورجيا فترة وجيزة والتقاط صورة جنائية تاريخية له

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توقيف ترامب في جورجيا فترة وجيزة والتقاط صورة جنائية تاريخية له
في صورة تاريخية تظهر قوة العدالة في أميركا، التقطت مساء أمس الخميس، صورة جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق الذي ندد بـ"مهزلة قضائية" وبـ"تدخل انتخابي"، بحسب واشنطن بوست .اضافة اعلان
وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبيه ومحدقا في الكاميرا، ستسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.
وندد ترامب بـ"مهزلة قضائية" بعد توقيفه رسميا الخميس بتهمتي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفا ما حصل بأنه "تدخل انتخابي".
وقال ترامب لصحافيين بينما كان يستعد للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقف فترة وجيزة والتقطت له صورة جنائية في سجن مقاطعة فولتون "ما حدث هنا هو مهزلة قضائية. لم نرتكب أي خطأ. لم أرتكب أي خطأ، وما يفعلونه هو تدخل في الانتخابات".
ولم يحدد ترامب الجهة التي يتهمها بالتدخل، لكنه سبق له أن ندد بالرئيس جو بايدن ومجموعة من الديموقراطيين، زاعما أنهم يعرقلون حملة إعادة انتخابه.
وكان ترامب قد توجه عصر الخميس إلى ولاية جورجيا لتسليم نفسه في أحد سجونها حيث أخذت بصماته، تمهيدا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
وحضر ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجه القضاء له ولـ18 شخصا آخرين تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها بايدن.
وبعد أخذ مقاساته، أطلق سراح الرئيس السابق بكفالة.
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