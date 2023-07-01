السبت 01 تموز 2023
النسخة المطبوعة

توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

649fcbd46ae9f
توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

أوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصا في أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.اضافة اعلان
وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال مؤقتة إن "79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح" خلال أعمال الشغب "التي تراجعت حدتها".
وأضاف المصدر نفسه أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس يوم الثلاثاء.
وأصيب الفتى نائل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية التدقيق المروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.
وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تمّ تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.
أ ف ب
Doc-P-460278-638237331448607579

بابا الفاتيكان: يبدو ان الحرب في أوكرانيا لن تنتهي منذ13 ساعة

649efeaf4c59b71dc72ba3cf

تبرئة رئيس جنوب إفريقيا من سرقة نحو نصف مليون دولار منذ14 ساعة

649e753d615fa

فرنسا: اعتقال 667 شخصا بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي منذ23 ساعة

649e759d8269a

ماكرون يترأس اجتماعا جديدا لخلية الأزمة حول أعمال الشغب 30 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
169845Image1-775x445_d

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي

منذ11 ساعة
WhatsApp Image 2023-06-30 at 11.39.42 PM

مصرع 48 شخصاً على الأقلّ في حادث مروري في كينيا

منذ11 ساعة
60775181-c0d8-41dd-ba9a-e6a973bd88d8

مجلس الامن يقرر سحب قوات حفظ السلام من مالي

منذ11 ساعة
1688149942802

إلغاء 59 رحلة جوية جراء إضراب في مطار جنيف

منذ12 ساعة
196-165324-sohag-earthquake-upper-egypt_700x400

زلزال قوي يضرب سواحل إندونيسيا

منذ12 ساعة
2023-06-29T100643Z_255902976_RC2YS1AO51DX_RTRMADP_3_FRANCE-SECURITY-SHOOTING

تعبئة 45 ألف شرطي ودركي فرنسي تحسباً لأعمال شغب جديدة

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 