الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تونس تشدد على وقف إطلاق النار في غزة

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منتدى التعاون العربي الروسي

ترأس كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي منير بن رجبية، الوفد التونسي المشارك في اجتماع منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة بمدينة مراكش المغربية.

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وحضر منتدى التعاون العربي الروسي وزراء خارجية الدول العربية وروسيا الاتحادية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن منير بن رجبية "جدد موقف تونس الثابت والواضح من العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال".


وأضافت أن منير بن رجبية "شدد على الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والعمل على إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الظالم المفروض عليه في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية".

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