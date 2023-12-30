تيسير أبو طعيمة.. المقاوم الذي استشهد وهو ساجد (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع فيديو مصور لأحد المقاومين الفلسطينيين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهو يسجد بعد إصابة خطيرة تعرض لها.

واللقطات المتداولة، عرضتها القناة الـ14 الإسرائيلية يوم الخميس، حيث كانت طائرة مسيّرة للاحتلال تلاحق المقاوم الذي تلقى إصابة خطرة بعد أن ألقت عليه المسيّرة قذيفة مباشرة.

اضافة اعلان

وعرف اليوم السبت، أن الشهيد هو المجاهد (تيسير أبو طعمية) وهو إمام مسجد في خان يونس وحافظ لكتاب الله تعالى.



